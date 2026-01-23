Ventimiglia, torna il consiglio comunale: sette i punti all'ordine del giorno

Collegamento autostradale in sponda destra del fiume Roia, nuovo regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune e gestione dei rifiuti tra i setti punti all'ordine del prossimo consiglio comunale a Ventimiglia. La seduta è stata, infatti, convocata per giovedì 29 gennaio alle 19 presso la sala consiliare in Comune.

Dopo la lettura e l'approvazione dei verbali del 30 dicembre 2025 sono previste le comunicazioni del sindaco e la discussione di question time, mozioni, interpellanze e interrogazioni.

Si parlerà poi della presa d'atto della trasmissione del progetto di fattibilità tecnico economica e sua acquisizione degli interventi finalizzati al miglioramento della funzionalità, accessibilità e fruibilità del collegamento autostradale in sponda destra del fiume Roia nel comune di Ventimiglia.

Verranno affrontati anche il nuovo regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune per l'approvazione e il regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati del Comune.

Infine, si discuterà, per l'approvazione, delle modifiche e integrazioni al regolamento comprensoriale per la gestione dei rifiuti urbani e la gestione del suolo.