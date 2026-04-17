Pigna, Trutalli: "Accetto attacchi su scelte politico-amministrative ma non su foto postate sui social"

"Ho postato una foto che mi ritrae con la motozappa Benassi, comprata da mia nonna nel 1973, mentre ero in campagna. E' stata scattata nel periodo subito dopo il Covid, quando hanno tolto le restrizioni. Il senso era che, in un certo senso, avevamo vinto visto che potevamo di nuovo uscire di casa. Non è comunque incostituzionale fare il pugno chiuso a differenza del 'braccio teso nazista' che è vietato dalla Costituzione" - dice il sindaco di Pigna Roberto Trutalli replicando alle dichiarazioni rilasciate dai consiglieri comunali di minoranza Patrizia Stefani e Maurizio Oddo.

"Io preferisco lavorare affinché si realizzino degli atti concreti a livello amministrativo" - sottolinea il primo cittadino - "Preferisco realizzare una giornata sulla legalità, prevista l'8 maggio, con la messa a dimora del 'ficus di Falcone', aver fatto il campo giochi per i bimbi, fare la pista di elisoccorso abilitata al volo notturno e intervenire, come stiamo facendo, con grande dispendio di energie sulla casa di riposo".

"Accetto che mi si attacchi su scelte politico-amministrative ma non su foto postate sui social" - afferma Trutalli - "Non accetto 'lezioni' da persone che non si fanno mai vedere in comune. La minoranza può esprimere opinioni o fare proposte e richieste ma su scelte politiche amministrative. Vorrei sapere cosa ne pensano, per esempio, della gestione dell'acquedotto, che ci costa una fortuna, o sulla prossima riapertura del ristorante in Gouta. Abbiamo fatto i salti mortali per trovare una persona che potesse riaprire un punto centrale per l'ospitalità dell'Alta Via dei monti liguri. A breve avremo un consiglio comunale sulla vendita dell'ex ospedale di Ventimiglia. Mi piacerebbe vederli attivi su queste cose e, invece, silenzio completo. Mi farebbe piacere un dialogo e un confronto serio e, invece, mi attaccano su cose che non fanno parte dell'agenda politica".