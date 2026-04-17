Dl Sicurezza, Berrino (FdI) “Rende più facili e rapidi i rimpatri”

“Il nuovo decreto sicurezza continua a dare risposte concrete sul fronte dell’immigrazione irregolare, rendendo più rapide ed efficaci le procedure di rimpatrio”. Lo dichiara il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia.

Secondo Berrino, il provvedimento introduce procedure più snelle e digitalizzate, con una significativa riduzione della burocrazia e tempi certi per l’esecuzione dei rimpatri. “Chi non ha diritto di restare in Italia deve essere rimpatriato in modo efficace”, sottolinea.

Tra le novità evidenziate dal senatore, anche lo stop ai meccanismi che rallentano le espulsioni: in caso di violazioni ripetute degli ordini di allontanamento, si procederà direttamente all’esecuzione. Viene inoltre rafforzato l’obbligo di cooperazione per l’identificazione delle persone e potenziata la rete dei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr).

Berrino evidenzia anche un rafforzamento degli strumenti di controllo del territorio, con particolare attenzione alla videosorveglianza e a un ruolo più incisivo per prefetture e sindaci. “Più efficienza, più controllo e più legalità”, sintetizza.

“Lo Stato deve far rispettare le regole”, conclude il senatore, ribadendo la linea del provvedimento approvato.