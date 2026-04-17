ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
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Politica | 17 aprile 2026, 14:05

'Per Bordighera', Learco Ferraioli nella lista di Iacobucci: "Voglio fare la mia parte per la comunità"

"Mi piacerebbe aprire una sede Fidas a Bordighera e sviluppare progetti concreti, come le Ambulanze Veterinarie, un tema che mi sta particolarmente a cuore"

'Per Bordighera', Learco Ferraioli nella lista di Iacobucci: &quot;Voglio fare la mia parte per la comunità&quot;

"Voglio fare la mia parte per la comunità e portare avanti progetti concreti, come lo sviluppo delle Ambulanze Veterinarie, un tema che mi sta particolarmente a cuore" -  dice Learco Ferraioli che ha deciso di candidarsi nella lista "Per Bordighera" a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci.

"Ho 29 anni e ho frequentato una scuola professionale triennale" - fa sapere Ferraioli - "Da sempre sono impegnato nel volontariato e nel servizio agli altri: sono donatore di sangue e mi piacerebbe aprire un centro Fidas a Bordighera, per promuovere la solidarietà e aiutare concretamente chi ha bisogno".

"Sono volontario nella Protezione civile e lavoro come autista soccorritore nella Croce Verde Intemelia, esperienze che mi hanno insegnato il valore dell’impegno, della responsabilità e del lavoro di squadra" - afferma Ferraioli - "Per me Bordighera è la città più bella del mondo e proprio per questo mi candido come consigliere comunale".

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Elisa Colli

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