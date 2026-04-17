'Per Bordighera', Learco Ferraioli nella lista di Iacobucci: "Voglio fare la mia parte per la comunità"

"Voglio fare la mia parte per la comunità e portare avanti progetti concreti, come lo sviluppo delle Ambulanze Veterinarie, un tema che mi sta particolarmente a cuore" - dice Learco Ferraioli che ha deciso di candidarsi nella lista "Per Bordighera" a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci.

"Ho 29 anni e ho frequentato una scuola professionale triennale" - fa sapere Ferraioli - "Da sempre sono impegnato nel volontariato e nel servizio agli altri: sono donatore di sangue e mi piacerebbe aprire un centro Fidas a Bordighera, per promuovere la solidarietà e aiutare concretamente chi ha bisogno".