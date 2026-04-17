Pigna, Stefani e Oddo: "Post del Sindaco con pugno chiuso e scritta 'gauche' inopportuno, maggiore attenzione al linguaggio e ai simboli usati"

"In qualità di consiglieri di minoranza del comune di Pigna, riteniamo doveroso intervenire in merito al recente post pubblicato dal Sindaco, nel quale compare con il pugno chiuso accompagnato dalla scritta 'gauche…'. Si tratta di un gesto e di un messaggio chiaramente riconducibili a un’identità politica ben definita, che mal si conciliano con il ruolo istituzionale che il Sindaco ricopre. Il primo cittadino, infatti, rappresenta l’intera comunità, senza distinzioni di orientamento politico, culturale o sociale, e dovrebbe mantenere un profilo improntato all’imparzialità, al rispetto e all’unità" - affermano i consiglieri comunali di minoranza a Pigna Patrizia Stefani e Maurizio Oddo che, a riguardo, hanno presentato anche un'interpellanza.

"L’utilizzo di simboli con una connotazione ideologica così marcata, veicolati attraverso canali pubblici o comunque riconducibili alla funzione istituzionale, rischia di generare divisioni e di allontanare una parte dei cittadini dalle istituzioni, che invece dovrebbero essere casa comune di tutti" - dicono - "Non si tratta di limitare la libertà personale di espressione ma di richiamare il senso di responsabilità che deriva dall’incarico ricoperto. Chi amministra ha il dovere di distinguere con chiarezza tra il piano personale e quello istituzionale, evitando ambiguità che possano compromettere la percezione di neutralità dell’ente".