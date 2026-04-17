Il Consiglio dei Ragazzi incontra le amministrazioni locali, a Taggia il primo confronto provinciale

Sarà la Sala Consiliare di Taggia a ospitare, martedì 21 aprile dalle 9.00 alle 11.00, un importante momento di confronto tra i rappresentanti del Consiglio Regionale dei Ragazzi e delle Ragazze (C3R) e le amministrazioni locali della provincia di Imperia.

L’incontro rappresenta un passaggio significativo all’interno del percorso “Sempre Diritti”, il protocollo promosso in Liguria per tradurre in azioni concrete i principi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con l’obiettivo di favorire una partecipazione attiva dei giovani alla vita pubblica.

Nel corso della mattinata, i giovani consiglieri avranno l’opportunità di dialogare direttamente con i rappresentanti dei Comuni aderenti ai Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze del territorio imperiese. Un’occasione per condividere esperienze, buone pratiche e riflettere sui bisogni delle nuove generazioni, rafforzando il legame tra istituzioni e cittadini più giovani.

L’iniziativa punta a promuovere una visione di città a misura di bambino e ragazzo, nella consapevolezza che comunità più inclusive e attente ai giovani siano migliori per tutti.

All’incontro prenderanno parte i delegati dei Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze e i rappresentanti delle amministrazioni di Imperia, Pontedassio, Taggia, Badalucco, Sanremo, Vallecrosia e Ventimiglia. La mattinata sarà moderata dagli educatori professionali della cooperativa sociale L’Ancora, che coordina il progetto “Sempre Diritti” nella provincia di Imperia.

L’appuntamento si inserisce in un percorso più ampio che valorizza il dialogo tra generazioni e ribadisce il ruolo centrale dei giovani nei processi decisionali, promuovendo responsabilità, ascolto e cittadinanza attiva come pilastri per il futuro delle comunità locali.