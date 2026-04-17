Sanremo celebra il 25 Aprile tra memoria e partecipazione, tre momenti per la Liberazione

La Resistenza a Sanremo non è solo un ricordo storico, ma una presenza viva e diffusa sul territorio. Dalle colline al centro cittadino, sono ancora tanti i luoghi che raccontano, in modo frammentato ma significativo, quei venti mesi di lotta che portarono alla riconquista della libertà e della dignità dopo il ventennio fascista.

Proprio per questo legame profondo tra la città e l’esperienza resistenziale, l’idea è quella di celebrare il 25 Aprile non soltanto con il tradizionale corteo del mattino, ma anche attraverso momenti comunitari capaci di coinvolgere la cittadinanza e mantenere vivo il significato della Liberazione.

L’obiettivo è quello di rendere la memoria un elemento attivo e attuale, in grado di ispirare ancora oggi una presa di posizione contro ogni forma di oppressione e ingiustizia.

Le celebrazioni si articoleranno quindi in tre momenti distinti, pensati per unire riflessione, partecipazione e condivisione, in un clima allo stesso tempo intenso e festoso. Un modo per vivere il 25 Aprile in maniera autentica e collettiva, nel segno di una memoria che continua a parlare al presente.

“Arrabbiato, gioioso e rumoroso”: così viene descritto lo spirito con cui si intende festeggiare la Liberazione, ribadendo un messaggio chiaro e senza tempo: ora e sempre Resistenza.