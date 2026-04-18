Pedalando nella memoria: una domenica sui Sentieri della Resistenza tra storia, natura e partecipazione

Domenica 26 aprile si terrà un evento dal forte valore simbolico: una pedalata lungo i 'Sentieri della Resistenza', un’iniziativa che unisce sport, memoria e territorio nel fine settimana dedicato alla celebrazione della Liberazione. L’evento è organizzato da Confesercenti Imperia, dall’associazione sportiva Riviera dei Fiori Outdoor e dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia, con l’obiettivo di offrire un’esperienza accessibile a tutti, tra natura e storia, lungo i percorsi della Valle Argentina che furono teatro delle azioni partigiane.

Il ritrovo è fissato alle ore 9.00 presso la stazione di Taggia. Da lì i partecipanti verranno accompagnati in pulmino fino a Mulini di Triora, punto di partenza della pedalata. Il percorso si svilupperà lungo la cresta fino a Carpasio, dove è prevista la visita guidata al Museo della Resistenza, seguita da un momento conviviale con rinfresco. Il rientro avverrà poi verso la costa, con itinerari differenziati in base al livello tecnico e al tipo di bici, per concludersi nuovamente a Taggia. A illustrare nel dettaglio l’iniziativa è Flavio Di Malta, guida bike e rappresentante della Riviera dei Fiori Outdoor:

“Si tratta di una pedalata pensata per stare insieme, ma anche per fermarsi a riflettere sul significato della Resistenza, oggi come ieri. Accompagnati da guide esperte, i partecipanti potranno migliorare la propria tecnica e allo stesso tempo godere di panorami unici, dall’entroterra fino al mare. E per chi non dispone di una bici, è previsto anche il servizio di noleggio”.

All’iniziativa ha aderito con entusiasmo anche l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia, presieduto dall’onorevole Rainisio, che sottolinea: “Nel ricco calendario di appuntamenti legati al 25 aprile nella nostra provincia, questa proposta rappresenta un modo originale e coinvolgente per unire sport e memoria. Pedalare permette di prendersi il tempo per riflettere e arrivare preparati alla visita del museo, un luogo capace di suscitare emozioni profonde. Ci auguriamo una partecipazione numerosa e che, al termine della giornata, ci sia spazio anche per condividere un momento di confronto in serenità. A tutti i partecipanti auguro un buon 25 aprile, all’insegna della pace e della libertà”.

"Celebrare il 25 Aprile con una pedalata nei luoghi della Resistenza significa unire memoria, territorio e futuro. Come Confesercenti, - dichiara Sergio Scibilia - siamo orgogliosi di promuovere questa iniziativa che trasforma il turismo attivo in un esercizio di cittadinanza. Pedalare lungo i sentieri percorsi dai partigiani non è solo un omaggio al loro coraggio, ma un modo per riscoprire la bellezza dei nostri borghi e delle nostre valli attraverso i valori della libertà e della partecipazione. Oggi, ogni colpo di pedale è un impegno a mantenere viva la democrazia e a valorizzare un patrimonio di storie che appartiene a tutti noi. Buona Liberazione a tutti".

L’iniziativa è aperta a tutti gli appassionati, con possibilità di noleggio e-MTB per chi ne fosse sprovvisto. Per informazioni e iscrizioni: 320 037 5820.



