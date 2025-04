Sanremo, emergenza liquami a San Martino e Polo Nord. Intervento del Comune: via ai lavori, cambia la viabilità (Foto)

Dopo giorni di proteste e segnalazioni, arrivano finalmente i primi interventi per risolvere l’emergenza fognaria che da martedì scorso interessa strada San Martino, a Sanremo. La rottura di una condotta fognaria ha provocato lo sversamento di liquami in carreggiata, generando una vera e propria emergenza igienico-sanitaria. I residenti hanno lamentato l’assenza di interventi nonostante le numerose segnalazioni a Rivieracqua e alla polizia locale, definendo la situazione “una vergogna”.

A poche ore dalla denuncia, il Comune ha annunciato l’avvio di un cantiere urgente da parte di Rivieracqua, che comporterà la chiusura della strada tra i civici 62 e 66 a partire da martedì 22 aprile, alle ore 8, fino al termine dei lavori.

Per consentire le operazioni sarà istituito il divieto di sosta e fermata nel tratto interessato, con l’eliminazione temporanea dei posti auto per ricavare una corsia di transito. La circolazione subirà alcune importanti modifiche: a valle del cantiere: doppio senso di marcia con ingresso e uscita da corso Cavallotti; a monte del cantiere: senso unico alternato regolato da semaforo, con ingresso e uscita da via della Repubblica mentre il transito sarà consentito solo a mezzi di emergenza, raccolta rifiuti, titolari di box e parcheggi privati.

Nel frattempo, anche nella zona del Polo Nord sono partiti i lavori di scavo per la manutenzione straordinaria della rete fognaria, dopo le criticità segnalate mercoledì 16 aprile. In quell’occasione, un tombino all’incrocio tra via Galileo Galilei e corso Inglesi si era sollevato a causa delle forti piogge, causando la fuoriuscita di acqua mista a fogna. “Una situazione disgustosa”, avevano commentato residenti e commercianti, costretti a convivere con puzza e liquami davanti a bar e negozi di alimentari. Anche qui la viabilità è ora regolata da un senso unico alternato gestito da impianto semaforico.

Due situazioni distinte ma emblematiche, che mettono in luce la fragilità della rete fognaria cittadina e la necessità di interventi strutturali, oltre che tempestivi.