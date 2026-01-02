Sanremo: scomparsa di Luciana Balestra presidente del Pat, il cordoglio di Progetto Comune

Il direttivo di Progetto Comune e tutti i suoi tesserati apprendono con profondo dolore la notizia della scomparsa di Luciana Balestra.

Figura di grande impegno e dedizione, Luciana ha offerto un contributo determinante alle attività del Comitato PAT, distinguendosi per passione, competenza e spirito di servizio, lasciando un segno importante nella comunità.

In questo momento di grande tristezza, Progetto Comune si stringe con affetto attorno alla famiglia e a tutti i componenti del Comitato PAT, esprimendo le più sentite condoglianze e un sincero abbraccio.