Rigenerazione urbana a Monesi, Scajola presenta il progetto da 570mila euro per demolizione e riqualificazione dell’ex albergo Redentore: lavori al via a maggio (Foto)

L’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola, insieme ai sindaci di Triora Massimo Di Fazio e di Briga Alta Federica Lanteri, ha presentato oggi agli amministratori e agli imprenditori del territorio la demolizione e riqualificazione dell’area dell’ex albergo Redentore di Monesi, intervento simbolo del percorso di rilancio del comprensorio.

Il progetto, finanziato dalla Regione Liguria per 542mila euro, a fronte di un investimento complessivo di 570mila euro, prevede l’abbattimento della struttura, da oltre 4mila metri cubi, la rimozione dei materiali, le bonifiche, il recupero in loco delle componenti riutilizzabili e una prima sistemazione dell’area.

In particolare, insieme ai tecnici del Comune di Triora e della Regione, è stato fatto un focus sul cronoprogramma di esecuzione dei lavori partendo dal loro avvio previsto per la prima settimana di maggio.



“Abbiamo voluto presentare, in loco, agli amministratori e agli imprenditori di Monesi questo importante progetto condividendone le tempistiche, studiate appositamente per salvaguardare la stagione estiva - spiega l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola -. Regione Liguria crede con convinzione nel rilancio di Monesi e questo intervento segna un passaggio decisivo in questa direzione. Con oltre 540mila euro di risorse regionali diamo avvio alla demolizione di un immobile chiuso da anni, liberando uno spazio strategico che rappresenterà la base per una futura piazza pubblica panoramica e nuove aree verdi attrezzate. Non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso più ampio che unisce rigenerazione urbana, sicurezza del territorio e rilancio turistico.

Dal 2016 a oggi sono stati investiti circa 5 milioni di euro in quest’area su viabilità, messa in sicurezza e monitoraggi, affiancandoli ora a un progetto di rigenerazione che può diventare il simbolo della rinascita del comprensorio. L’obiettivo è quello di partire a maggio e concludere il primo lotto di lavori entro l’autunno, in particolare la demolizione vera e propria dell’ex albergo avverrà nel mese di giugno. In generale, per ciò che concerne la rigenerazione urbana, dal 2021 a oggi, Regione Liguria ha finanziato 183 interventi per 47 milioni di euro, di cui 77 in provincia di Imperia per circa 22 milioni di euro”.



"Il Comune di Triora si è sempre impegnato per Monesi dal 2016 a oggi - aggiunge il sindaco Massimo Di Fazio-. In 8 anni abbiamo speso oltre 2 milioni di euro in opere grazie ai contributi ricevuti e a nostri avanzi d'amministrazione. Tra questi lavori c'è anche l'acquisizione e il successivo abbattimento dell'ex albergo Redentore, qui sorgerà una piazza che ci auguriamo sia gradita a tutti coloro che visitano e amano questo posto".



Questo primo lotto rappresenta l’avvio di una più ampia riqualificazione del borgo di Monesi, che in una fase successiva porterà alla realizzazione di una nuova area pubblica panoramica con piazza, verde, parcheggi, belvedere e spazi di sosta attrezzati e, in futuro, alla messa in sicurezza del rio che attraversa la zona, alla riqualificazione dell’area di partenza della seggiovia Monesi-Tre Pini e alla creazione di nuovi accessi anche per persone con ridotta mobilità.

