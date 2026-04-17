FLAUER Alassio 2026: fiori, erbe, gusto e sostenibilità

La primavera 2026 segna l'inizio di una nuova era per gli eventi in Liguria, con la seconda edizione di FLAUER, il festival che porta in scena l’incontro tra natura ed eccellenze gastronomiche del territorio. Dal 24 al 26 aprile, Alassio si trasforma e insieme alla Regione Umbria e alla vicina Francia esplora il legame profondo tra cibo, territorio e sostenibilità alimentare. Venerdì 24 un’anteprima riservata alla stampa nazionale e internazionale mentre sabato 25 e domenica 26 aprile accesso libero al pubblico a tutti gli appuntamenti distribuiti tra Piazza Partigiani e il Porto Luca Ferrari.

“La Citta di Alassio insieme all’Assessorato al Commercio è orgogliosa di ospitare la seconda edizione di FLAUER, un grande evento che celebra la primavera ligure e ospita la cucina del futuro, responsabile e rispettosa del territorio e del nostro ambiente. Mare e terra insieme con i giovani chef umbri e liguri e il Paese ospite che quest'anno sarà la Francia per offrire al nostro pubblico e alla stampa un weekend di esperienze uniche.” Marco Melgrati, Sindaco di Alassio.

Un programma ricco di masterclass, cooking show, esperienze outdoor e laboratori dedicati al racconto della gastronomia del futuro, dove erbe spontanee e fiori, elemento del patrimonio naturale mediterraneo, sono parte integrante del gusto e del pensiero di cucina. Piazza Partigiani sarà cuore pulsante di questo “movimento”, dove produttori locali e internazionali, chef e esperti di botanica, sentinelle e custodi del territorio, racconteranno prodotti e storie. Dal porto Luca Ferrari fino ai sentieri sopra Alassio, per pensare, ascoltare, annusare, bere e gustare le mille sfumature di fiori e piante spontanee. I sentieri che solcano le colline di Alassio saranno il palcoscenico, e ad accompagnarci nel viaggio esperti, chef, giornalisti, guide naturali e appassionati di botanica, che si confronteranno per dar vita a un evento “buono”, che diverte e fa riflettere.

L’Umbria ospite della Liguria: un dialogo vivace tra le eccellenze italiane

Questa edizione di FLAUER sarà un viaggio attraverso i sapori ritrovati, con piatti che sanno fondere sapere antico e visione contemporanea. L’obiettivo è esplorare il futuro della gastronomia, inclusiva e sostenibile, dove il gusto è celebrazione del legame con la terra, da preservare come patrimonio unico e inimitabile. Chef e produttori innovativi, nuove metodologie con al centro la natura e le eccellenze di questa terra splendida saranno gli ospiti di questa due giorni.

Dalle cucine ai social al Porto Luca Ferrari

Per questo ci sarà un grande testimonial dell’amore per la cucina: ospite d’eccezione sabato 25 aprile al Porto Luca Ferrari il grande chef mediatico Max Mariola che illumina la cucina italiana con i suoi rocamboleschi show dal vivo, un artigiano ai fornelli, un entusiasta delle materie prime e un amante della cucina italiana.

Grandi nomi della mixology Italiana e contaminazioni culturali

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di figure di spicco nel mondo della mixology. Il bartender di Montecarlo Andrea Allasia, la creativa milanese che gioca con i colori nei suoi cocktail Terry Monsroe e l’alchimista botanico famoso in tutto il mondo Emanuele Balestra a raccontare la sua “filosofia del cocktail”. E ovviamente i talentuosi bartender di Alassio e dintorni che trasporteranno il pubblico nel mondo prismatico della mixology fiorita e botanical cocktails, offrendo un’esperienza unica, tra natura profonda e visioni creative. A completare questo viaggio la manifestazione si arricchirà della collaborazione con eccellenze provenienti dalla zona dell’entroterra ligure.

Inclusione tra onde e sapori con Yacht & Flowers

Yacht & Flowers torna a Flauer 2026 arricchendo la manifestazione con un contest tutto all’insegna dell’inclusione sociale. L’evento, in programma al Porto Luca Ferrari, a cura della Marina di Alassio S.r.l. in collaborazione con il Circolo Nautico “Al Mare”, prevede la partecipazione di vele storiche provenienti da tutta Italia con uno chef rinomato a loro scelta e un equipaggio molto speciale a bordo. Una giuria di esperti, insieme ai vincitori della prima edizione, saranno i selezionatori del gusto.

SAPORE DI LIGURIA: LE IDENTITA’ CHE FANNO LA DIFFERENZA NEL TERRITORIO.

Per tutte le giornate della manifestazione Piazza Partigiani si trasformerà in un vivace spazio espositivo per le aziende locali dove produttori e artigiani potranno presentare e vendere le loro specialità. Un'opportunità unica per far conoscere al pubblico le eccellenze enogastronomiche, artistiche e artigianali della Liguria, rafforzando il legame tra territorio, tradizione e innovazione.

L'assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta, dichiara: "I contenuti di questa edizione di Flauer, la possibilità di ospitare l’Umbria e di rafforzare l’incontro con la Francia – con cui collaboriamo da tempo, in particolare attraverso il progetto 10 Comuni – rendono l’evento un’opportunità di grande valore per l’intero tessuto delle attività produttive locali. Grazie alle preziose sinergie che si sono create, Flauer rappresenta un’occasione concreta per fare rete tra persone, imprese e territori, generare nuove prospettive di crescita e valorizzare le nostre eccellenze enogastronomiche, contribuendo, più in generale, a promuovere ottimamente la nostra meravigliosa città."

LE ESCURSIONI, I LABORATORI E FLAUER FOR KIDS

Passeggiata botanica a cura della guida ambientale escursionistica e forager Laura Brattel

Un itinerario alla scoperta della biodiversità urbana, dove le nostre città si rivelano custodi preziose di specie spontanee e delle antiche erbe del prebuggiùn. Un tempo minacciate da pesticidi e pratiche agricole invasive, oggi molte di queste piante trovano rifugio nei nostri ambienti antropizzati, arricchendo il paesaggio cittadino. Durante questa facile e accessibile passeggiata, Laura Brattel guiderà i partecipanti nell'osservazione e nel riconoscimento delle erbe spontanee che convivono con noi ogni giorno, svelando storie, utilizzi e curiosità. Un'occasione unica per riscoprire il valore della natura anche nei luoghi più inaspettati.

Laboratori in piazza per grandi co0n Emanuele Polidori e piccini con Il Bosco delle Fate di Tommaso Campana. Uno show con Tiziana Di Masi e Francesco Elmi tra dolci e misteriose indagini.

Un appuntamento primaverile che unisce natura e gastronomia, costruendo un legame profondo con i paesaggi e le persone, dove la sostenibilità è un obbiettivo da raggiungere insieme. FLAUER Alassio 2026 non è solo celebrazione del gusto, ma un invito a riflettere, a scoprire e a condividere valori fondamentali come il rispetto per la biodiversità ambientale e culturale dei luoghi che chiamiamo casa. Con un programma che mescola gastronomia e innovazione, questa manifestazione è destinata a diventare un punto di riferimento nazionale, portando Alassio al centro di un dialogo globale sulla cucina del futuro.

Info e Prenotazioni

Per maggiori dettagli e prenotazioni, è possibile consultare il sito ufficiale di FLAUER.IT. Le escursioni sono prenotabili sulla piattaforma www.visitalassio.com, sezione esperienze. Seguiteci sui social di Flauer per tutti gli aggiornamenti e le novità.