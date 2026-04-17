CNA Imperia celebra la Giornata del Made in Italy e lancia 'Made in Italy Vivo' all’Oleificio Raineri di Chiusanico

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, CNA Imperia promuove domenica 19 aprile, presso l’Oleificio Raineri di Chiusanico, l’evento “Made in Italy Vivo – Arti, territori, esperienze”, una giornata dedicata agli operatori del settore turistico, alla stampa e agli stakeholder, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio produttivo, culturale ed esperienziale del territorio.

Non una semplice celebrazione, ma un vero e proprio format esperienziale, in cui il Made in Italy prende forma attraverso incontri, laboratori, degustazioni e momenti di confronto tra imprese, istituzioni e operatori.

Un luogo simbolo del Made in Italy

La scelta dell’Oleificio Raineri, storica azienda del territorio, rappresenta un elemento centrale dell’evento: un luogo dove produzione, tradizione e innovazione convivono e raccontano l’identità profonda della cultura olivicola ligure.

Particolare rilievo sarà dato anche alla visita al caratteristico Museo delle Latte, una collezione unica che testimonia l’evoluzione del packaging e della comunicazione dell’olio, diventando racconto storico e culturale di un’eccellenza italiana.

I protagonisti: imprese, artigiani e conoscenza

Fulcro della giornata sarà la tavola rotonda “Artigianato e Food: il sapere che diventa identità”, con la partecipazione di autorevoli relatori:

Pier Luigi Rinaldi , titolare Oleificio Raineri

, titolare Oleificio Raineri Cristiano Tomei , Coordinatore nazionale CNA Turismo e Commercio

, Coordinatore nazionale CNA Turismo e Commercio Andrea Zanini , Professore associato Università di Genova e Direttore del Campus di Imperia

, Professore associato Università di Genova e Direttore del Campus di Imperia Maurizio Pescari , giornalista e scrittore esperto di enogastronomia

, giornalista e scrittore esperto di enogastronomia Stefano Pezzini, giornalista e scrittore ligure

A moderare l’incontro sarà la giornalista Ilaria Salerno.

Arti-Turismo: il saper fare che diventa esperienza

L’evento sarà arricchito dalla presenza della rete Arti-Turismo CNA, oggi modello nazionale nato proprio in Liguria, che mette al centro gli artigiani – gli Arti-Maestri – come veri protagonisti dell’offerta turistica.

Attraverso l’Arti-Villaggio, i partecipanti potranno entrare in contatto diretto con il saper fare locale, trasformando la visita in un’esperienza autentica e immersiva. Un approccio innovativo che risponde alla crescente domanda internazionale di turismo esperienziale e identitario.

La cucina italiana patrimonio UNESCO

Nel corso della giornata sarà dato spazio anche alla valorizzazione della cucina italiana, recentemente riconosciuta patrimonio culturale immateriale UNESCO, con la partecipazione degli studenti dell’Istituto Alberghiero Giancardi Galilei Aicardi di Alassio, affiancati dalla Chef Paola Chiolini.

Un momento simbolico e concreto che unisce formazione, tradizione e futuro, mettendo al centro i giovani e la trasmissione dei saperi.

Un’opportunità per il turismo e il territorio

L’evento vedrà la presenza di agenzie di viaggio, tour operator e giornalisti italiani e francesi, con l’obiettivo di sviluppare nuovi prodotti turistici legati al Made in Italy esperienziale.

Tra le attività previste:

visita al Museo dell’Oleificio Raineri

laboratorio del pesto e degustazioni guidate

incontro con gli Arti-Maestri

visita al Museo delle Latte

momenti di networking e confronto

Il ruolo di CNA Imperia

CNA Imperia si conferma protagonista nella valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze, con un impegno concreto nella promozione del comparto agroalimentare, in particolare dell’olio del ponente ligure, e dell’artigianato artistico, elementi identitari fondamentali del Made in Italy locale.

Come sottolinea il Segretario Luciano Vazzano: “Il Made in Italy non è semplicemente ciò che produciamo, ma il modo in cui interpretiamo il lavoro, la qualità e il rapporto con il territorio. Con questa iniziativa vogliamo rafforzare il valore delle nostre produzioni, a partire dall’olio del ponente ligure, e dell’artigianato artistico, che rappresentano un patrimonio unico da promuovere e rendere sempre più accessibile anche attraverso il turismo esperienziale.”

Turismo esperienziale: una leva strategica

A evidenziare il valore strategico dell’iniziativa anche la Presidente CNA Turismo e Commercio Imperia, Fulvia Proia: “Eventi come questo rappresentano un’opportunità concreta per costruire e proporre pacchetti turistici esperienziali, capaci di mettere in rete imprese, artigiani e territorio. Il turista oggi cerca autenticità e coinvolgimento: entrare nei luoghi della produzione, vivere esperienze dirette e conoscere chi crea valore è la chiave per rendere il nostro territorio competitivo e attrattivo.”

Il Made in Italy è vivo

“Made in Italy Vivo” rappresenta un passaggio fondamentale: dalla narrazione alla costruzione di modelli concreti di sviluppo territoriale, dove artigianato, turismo e cultura si integrano.

Appuntamento il 19 aprile a Imperia, per vivere il Made in Italy da protagonisti.