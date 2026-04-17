deVinum torna a Villa Ormond: il 18 e 19 aprile Sanremo diventa capitale del vino tra degustazioni, masterclass e grandi collaborazioni

Dopo il successo della prima edizione, che nel novembre 2025 ha richiamato oltre 1500 partecipanti trasformando Villa Ormond in un punto di riferimento per gli appassionati, torna a Sanremo deVinum, l’evento dedicato alla cultura del vino che unisce degustazione, formazione e intrattenimento.

L’appuntamento è fissato per sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 nella suggestiva cornice di Villa Ormond, che per due giorni diventerà il cuore pulsante del vino in Riviera, attirando appassionati, operatori del settore e curiosi da tutto il territorio.

Ideato e organizzato da Jared Maceri e Alessandro Salerno, deVinum è realizzato in collaborazione con CNA Imperia, realtà di riferimento per il settore Ho.Re.CA, insieme a Eurodrink e Master Sanremo, partner che contribuiscono a rafforzare il valore professionale e territoriale dell’iniziativa.

Il format si distingue per una doppia anima capace di coinvolgere pubblici diversi:

sabato 18 aprile sarà dedicato a un’esperienza più informale e conviviale, con degustazioni libere, musica live a cura del collettivo Drop Out e un’atmosfera elegante e festiva;

domenica 19 aprile spazio invece alla cultura enologica, con degustazioni guidate da sommelier AIS, approfondimenti sui territori e sulle filosofie produttive.

Grande novità dell’edizione 2026 sono le masterclass esclusive a numero chiuso, pensate per offrire un’esperienza formativa di alto livello. Giovanni Revello guiderà un viaggio attraverso i vini del mondo, dalle origini della viticoltura in Armenia e Georgia fino alle produzioni contemporanee di Argentina, Cile, Australia e Nuova Zelanda. Augusto Manfredi, sommelier AIS, chiuderà l’evento con una masterclass dedicata allo Champagne, con quattro calici per esplorare stili e caratteristiche di uno dei vini più iconici.

Tra le novità spicca anche una sala interamente dedicata ai vini internazionali, segno della crescita di un evento che, pur mantenendo solide radici nell’enologia italiana, amplia il proprio sguardo oltre i confini nazionali.

Accanto al vino, spazio anche al food di qualità, con la partecipazione di Boutique dei Sapori, Vice Sanremo e del catering dello chef Verta, oltre a uno stand dedicato alla mixology con Gingar Gin.

L’accesso all’evento avviene tramite un sistema a gettoni: i pacchetti sono disponibili online su www.devinum.it, con formule a partire da 24 euro per tre degustazioni. I prezzi aumenteranno progressivamente con l’avvicinarsi della data, con possibilità di acquisto anche direttamente in loco.

Con questa seconda edizione, deVinum si conferma come uno degli appuntamenti più originali e attesi della primavera ligure, capace di valorizzare il vino come esperienza culturale, sensoriale e conviviale, accessibile sia agli esperti sia a un pubblico più ampio.