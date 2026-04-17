Sanremo, domani alla biblioteca di via Carli l’ultima lezione del corso “Scacchi in biblioteca”

Ultimo appuntamento domani, nelle sale della biblioteca civica “Corradi”, per il corso gratuito di avvicinamento al gioco degli scacchi, organizzato dall’assessorato alla cultura. La lezione, con orario 10-12, sarà tenuta da Paolo Formento, maestro F.I.D.E. di scacchi e istruttore capo della federazione Scacchistica Italiana.
“La biblioteca si pone non solo come sede di consultazione dell’ampio patrimonio librario che custodisce ma anche come luogo di incontro per varie attività di tipo culturale”, dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali.
Le scacchiere rimarranno a disposizione degli utenti, chiedendo al front-office della biblioteca. Il numero dei partecipanti è limitato: è quindi necessaria la prenotazione inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comunedisanremo.it oppure telefonando al numero 0184/580723.