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Musica | 17 aprile 2026, 08:45

Vallecrosia al Mare, concerto degli alunni dell'associazione musicale Pergolesi Ets (Foto)

Si tratta del terzo appuntamento di Primavera in Musica

Vallecrosia al Mare, concerto degli alunni dell'associazione musicale Pergolesi Ets (Foto)

Un concerto degli alunni dell'associazione musicale Pergolesi Ets a Vallecrosia al Mare è previsto domenica 19 aprile alle 17 nella sala polivalente. Si tratta del terzo appuntamento di Primavera in Musica.

La rassegna giunta alla XX edizione, organizzata dall'associazione musicale Pergolesi ETS e dal comune di Vallecrosia al Mare, prosegue con un'esibizione dei giovanissimi musicisti che si stanno affacciando al mondo della musica e che si preparano a sostenere gli esami del London Trinity College.

"Si esibiranno al pianoforte, alla chitarra, al violino e al flauto traverso" - fanno sapere gli organizzatori - "L'appuntamento è come sempre alla sala polivalente, alle 17. L'ingresso è libero".

Elisa Colli

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