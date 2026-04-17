Vallecrosia al Mare, concerto degli alunni dell'associazione musicale Pergolesi Ets (Foto)

La rassegna giunta alla XX edizione, organizzata dall'associazione musicale Pergolesi ETS e dal comune di Vallecrosia al Mare, prosegue con un'esibizione dei giovanissimi musicisti che si stanno affacciando al mondo della musica e che si preparano a sostenere gli esami del London Trinity College.

"Si esibiranno al pianoforte, alla chitarra, al violino e al flauto traverso" - fanno sapere gli organizzatori - "L'appuntamento è come sempre alla sala polivalente, alle 17. L'ingresso è libero".