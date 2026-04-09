Vallecrosia al Mare, duo flauto e pianoforte: Primavera in Musica prosegue con Roberto Orengo e Adriana Costa (Foto)

Prosegue la rassegna Primavera in Musica a Vallecrosia al Mare, giunta quest'anno alla XX edizione. Dopo il successo del primo concerto tenuto dal chitarrista Alessandro Di Caccamo, la rassegna proseguirà domenica 12 aprile alle 17 presso la sala polivalente con il duo flauto e pianoforte formato da Roberto Orengo e Adriana Costa. L'ingresso è libero.

Roberto Orengo inizia gli studi a 11 anni all’istituto pareggiato “Ottorino Respighi” di Sanremo con il M° Stefano Rolleri. Si diploma presso il conservatorio “G. Verdi” di Torino-sezione staccata di Cuneo sotto la guida del M° Pier Luigi Maestri. Prosegue gli studi in composizione e approfondisce il ruolo del flauto nella musica da camera. Fondamentale è la conoscenza del M° Giacinto Caramia (uno dei più importanti violoncellisti italiani) con il quale approfondisce il linguaggio

cameristico ed instaura uno stretto rapporto umano-musicale. Dal 1995 al 1998 frequenta i corsi internazionali di duo con pianoforte alla Scuola di Alto

Perfezionamento Musicale di Saluzzo tenuti dal M° Giuseppe Nova. Si perfeziona con i maestri M. Larrieu e J. C. Gerard e con A. Oliva e F. Loi. Molto importanti sono i due anni in cui studia con il M° Glauco Cambursano (I° flauto della Scala di

Milano) dove affronta tutto il repertorio flautistico cameristico ed orchestrale.

Vince il primo premio come solista al concorso di Agropoli (Napoli) e si aggiudica

l'audizione che lo porterà in Germania a far parte della Orchestra della Manhattan School di New York al Festival Internazionale di Altemburg. Da diversi anni svolge un'intensa attività solistica e cameristica in Italia e all'estero (Francia, Inghilterra, Spagna, Germania, Giappone ) suonando per importanti istituzioni musicali internazionali a Napoli, Parigi, Roma, Londra, Colonia, Milano, Osaka. Tra i grandi

interpreti che hanno suonato con lui il grande soprano Mariella Devia, il flautista Janos Balint, la flautista Linda Wetherill. Particolare importanza ha acquisito la sfera dell’insegnamento dello strumento e per questo ha conseguito il Master di I livello annuale universitario/60 CFU in “Metodologie didattiche, Psicologiche, Antropologiche e Teoria e Metodi di progettazione”. Ha collaborato con l’orchestra di Savona, di Cuneo, l’orchestra sinfonica di Sanremo, l’orchestra della Manhattan School di New York, il teatro Carlo Felice di Genova. Suona con un flauto Pearl Handmade Maesta 14k Gold.