Arma di Taggia, la Banda “Pasquale Anfossi” festeggia 170 anni di storia con uno spettacolo musicale

Un traguardo storico che si traduce in note, passione e servizio alla comunità. Quest'anno la Banda Musicale Pasquale Anfossi taglia il prestigioso traguardo dei 170 anni dalla sua fondazione. Per celebrare al meglio questo anniversario, il sodalizio lancia la sua attesissima Stagione Estiva all'insegna del motto "Musica e Missione al Servizio della Gente".

Dopo il debutto primaverile a Sanremo e la successiva tappa nel centro storico di Taggia, i riflettori si accenderanno sul palco più atteso della costa. Il gran finale delle celebrazioni estive è infatti fissato per giovedì 30 luglio, alle 21, proprio ad Arma di Taggia. A guidare i musicisti in questo viaggio sonoro ci sarà il Maestro Aliano, che dirigerà la formazione attraverso un programma straordinariamente eclettico, capace di unire la grande tradizione classica alle sonorità del Novecento.

Il pubblico di Arma di Taggia potrà farsi rapire da una scaletta di altissimo livello che spazia tra generi ed epoche diverse:

La grande opera italiana: con le immortali pagine di Giuseppe Verdi e Pietro Mascagni.

con le immortali pagine di Giuseppe Verdi e Pietro Mascagni. Il virtuosismo: omaggiato attraverso le partiture di Niccolò Paganini.

omaggiato attraverso le partiture di Niccolò Paganini. Il Novecento e il Jazz: con le travolgenti atmosfere nate dal genio di Leonard Bernstein e Duke Ellington.

con le travolgenti atmosfere nate dal genio di Leonard Bernstein e Duke Ellington. La tradizione bandistica: con le composizioni del maestro Chiappa.

Info utili per il pubblico