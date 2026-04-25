Recital pianistico a Vallecrosia al Mare, il concerto di Adriana Costa chiude 'Primavera in Musica'

Recital pianistico a Vallecrosia al Mare. Il concerto di Adriana Costa, che andrà in scena domani, domenica 26 aprile, alle 17 presso la sala polivalente della città della famiglia, chiuderà la XX edizione di 'Primavera in Musica'.
Il concerto, ad ingresso libero, sarà tenuto direttrice dei corsi dell'associazione musicale Pergolesi. "Si tratta di un recital pianistico con brani di Beethoven, Chopin, Debussy e Prokofiev" - fa sapere Adriana Costa, che, oltre al ruolo di direttrice, è concertista e si esibisce con diverse formazioni quali: pianoforte e flauto, pianoforte e organo, pianoforte e violino, pianoforte e clarinetto. È, inoltre, maestro accompagnatore del Coro Polifonico Città di Ventimiglia e organizzatrice di grandi eventi di rilevanza regionale, nazionale e internazionale.
La rassegna organizzata dall'associazione musicale Pergolesi Ets e dal Comune compie quest'anno 20 anni. "20 anni durante i quali si sono avvicendati giovani musicisti e artisti di alto livello" - dicono gli organizzatori - "Il pubblico ha sempre seguito con attenzione questa rassegna".