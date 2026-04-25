Un weekend tra memoria, fiori, parole e spettacolo: la provincia di Imperia celebra il 25 aprile e si riempie di eventi

Nel fine settimana che segue il 25 aprile, la provincia di Imperia si prepara a vivere giornate dense di appuntamenti culturali, artistici e di spettacolo. Le celebrazioni della Festa della Liberazione, che si svolgeranno in quasi tutti i Comuni del territorio, rappresentano come sempre un momento di memoria collettiva e partecipazione civile. Non le elenchiamo qui una per una: tutte le cerimonie sono consultabili nella nostra Agenda Manifestazioni, aggiornata Comune per Comune. Accanto al ricordo, però, questo weekend porta con sé anche la voglia di ritrovarsi, di camminare tra i borghi, di ascoltare musica, di lasciarsi sorprendere da parole, colori e profumi. Ecco gli eventi più significativi.

Dolceacqua torna a vestirsi di primavera con Carugi In Fiore 2026, uno degli appuntamenti più attesi dell’entroterra. Il borgo, già di per sé un intreccio affascinante di vicoli, archi e scorci medievali, si trasforma in un percorso sensoriale dove la natura diventa arte e l’arte diventa narrazione del territorio. Le composizioni floreali, realizzate da floricoltori, associazioni e creativi locali, punteggiano i caruggi con installazioni che dialogano con le pietre antiche, i portali, le piazzette nascoste. Il visitatore è invitato a perdersi, a seguire il profumo dei fiori, a lasciarsi guidare dai colori che cambiano a ogni curva. Non è una semplice esposizione: è un viaggio lento, un invito a osservare con attenzione, a scoprire come la tradizione floricola della Riviera possa reinventarsi in forme contemporanee. L’edizione 2026 propone anche eventi collaterali, incontri, momenti musicali e attività per famiglie, rendendo l’esperienza ancora più immersiva. Il percorso è libero e diffuso, e permette di vivere il borgo in modo nuovo, quasi intimo. Sabato alle 10.30 e domenica dalle 10.00, il borgo del Doria accoglie residenti e turisti con un’atmosfera che unisce creatività, storia e natura. Un appuntamento che, anno dopo anno, conferma la capacità del paese di trasformarsi in un giardino a cielo aperto, dove ogni fiore racconta un pezzo di identità locale.

Sanremo dedica il weekend alla forza delle parole, della musica e delle storie con il Festival della Parola Reloaded, che quest’anno propone un programma diffuso e ricco di suggestioni. Sabato alle 11.30, al Cimitero monumentale della Foce, va in scena “Mille baci”, un progetto raffinato in cui Patrizia Cirulli, accompagnata dal chitarrista Renato Caruso, trasforma in canzoni le poesie dei più celebri autori internazionali. Un concerto intimo, immerso in un luogo carico di memoria, dove la poesia diventa voce e la musica diventa ponte tra epoche e sensibilità diverse. Nel pomeriggio, alle 18.00, il Festival si sposta nella sede del Club Tenco, negli ex magazzini ferroviari, per la presentazione del libro “L’alchimista del suono. Cinquant’anni di musica al mixer” di Maurizio Biancani. Un incontro che permette di entrare nel dietro le quinte della produzione musicale italiana, grazie al dialogo con Stefano Senardi, figura storica dell’industria discografica. Domenica alle 18.00, al Teatro del Casinò, il Festival propone “Canzoni per la pace”, spettacolo teatrale e musicale ideato dal giornalista Andrea Scanzi insieme ai Borderlobo. Un viaggio tra parole, testimonianze e canzoni che riflettono sul tema della pace, oggi più che mai urgente.

Sabato sera, alle 21.00, il Teatro Ariston accoglie il ritorno di Angelo Duro con lo spettacolo “Ho tre belle notizie”, nuovo capitolo della sua comicità tagliente e senza compromessi. Dopo tournée sold out in tutta Italia, l’artista palermitano porta sul palco sanremese un monologo che alterna provocazione, ironia e osservazione sociale, con quel tono diretto che lo ha reso uno dei comici più discussi e seguiti degli ultimi anni. Duro non cerca di piacere: cerca di scuotere. E il pubblico, spesso diviso tra risate e riflessioni, sa che ogni suo spettacolo è un’esperienza che non lascia indifferenti. In “Ho tre belle notizie” affronta temi quotidiani, dinamiche familiari, contraddizioni della società contemporanea, sempre con il suo stile spiazzante, che ribalta luoghi comuni e mette a nudo ipocrisie. Lo spettacolo promette ritmo serrato, battute fulminanti e momenti di improvvisazione, in un equilibrio costante tra comicità e critica sociale.



Gli altri eventi del weekend in provincia di Imperia

Oltre a questi tre eventi il fine settimana offre un ricco ventaglio di appuntamenti che spaziano tra cultura, teatro, visite guidate, astronomia, musica e iniziative per famiglie, coinvolgendo borghi e città della provincia.

Cultura, storia e itinerari d’autore

Gli amanti dell’arte e della storia possono scegliere tra diverse proposte. A Bordighera, il Tour Monet conduce i partecipanti alla scoperta dei luoghi che ispirarono il grande impressionista francese, un viaggio tra scorci mediterranei e punti di vista che hanno segnato la storia della pittura. A Cervo, la rassegna Cervo in blu d’inchiostro ospita la presentazione del volume “Protagoniste. Le donne della Resistenza nella provincia di Imperia” di Daniela Cassini e Gabriella Badano, un incontro che intreccia memoria storica e narrazione al femminile. A Imperia, invece, Villa Grock apre le sue porte con la visita accompagnata “Alla scoperta di Villa Grock”, un percorso tra architetture eccentriche, simbolismi e atmosfere sospese tra circo e fantasia, ideale per chi desidera scoprire uno dei luoghi più sorprendenti della Riviera.

Teatro, spettacoli e narrazioni civili

Il teatro diventa strumento di riflessione e racconto. In Piazza Giuseppe Verdi a San Bartolomeo al Mare, lo spettacolo “Per non dimenticare” porta in scena un lavoro di teatro civile dedicato alla memoria del 25 aprile, con la Compagnia Teatro del Mutuo Soccorso. Nell’ex chiesa Anglicana di Bordighera, i giovani attori di Hic et Nunc presentano “Sguardi”, una pièce intensa che affronta il tema del bullismo e delle relazioni tra pari, mettendo in luce fragilità e dinamiche spesso invisibili. A Pieve di Teco, il Teatro Salvini ospita “Ritratti Resistenti”, spettacolo di Pier Di Pasqua e Renato Donati che intreccia storie, testimonianze e memoria collettiva.

Esperienze notturne, astronomia e mistero

Per chi ama le atmosfere suggestive, l’entroterra offre due appuntamenti unici. A Castel Vittorio, la serata “A Cena con le Stelle – Terra, Sole e Stelle!” unisce osservazioni astronomiche al tramonto e in notturna, visita al Sentiero delle Stelle e una cena in quota all’Agriturismo Il Rifugio, a oltre mille metri di altitudine. A Triora, invece, torna il Ghost Tour, un percorso notturno tra miti, leggende e storie di stregoneria guidato dagli storyteller di Autunnonero, che accompagnano i visitatori tra i vicoli del borgo con lanterne e racconti antichi.

Sport, solidarietà e iniziative per famiglie

La giornata di Ventimiglia è animata da Infinite Ventimiglia, manifestazione sportiva solidale in cui ogni miglio percorso si trasforma in un contributo per la costruzione di un pozzo in Kenya. Domenica si aggiunge anche Pompieropoli, con i bambini che potranno vivere l’esperienza di essere pompieri per un giorno insieme ai Vigili del Fuoco. A Taggia/Arma, Villa Boselli si trasforma in un grande spazio dedicato al gioco con il Beyblade X Open Game Day, tornei, cosplay, giochi da tavolo, modellismo, fumetti e un raduno di Teddybear: un pomeriggio pensato per famiglie, appassionati e curiosi di tutte le età.

Musica e recital

La musica trova spazio a Vallecrosia, dove la rassegna Primavera in Musica celebra la sua ventesima edizione con il recital pianistico “Dal sogno al ritmo” di Adriana Costa. Un programma raffinato che attraversa Beethoven, Chopin, Debussy e Prokofiev, offrendo un pomeriggio di grande qualità artistica nella Sala Natta.



Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

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