"La regina Margherita e il tennis a Bordighera", tuffo nel passato con Gisella Merello (Foto)

"La regina Margherita e il tennis a Bordighera" è stato il tema al centro dell'incontro svoltosi ieri pomeriggio al bar del mercato coperto della città delle palme. In tanti hanno preso parte all'incontro informale con l'autrice del libro "La regina Margherita a Bordighera", Gisella Merello per fare un tuffo nella storia e scoprire curiosità e aneddoti riguardanti la vita cittadina bordigotta.

Tra i presenti vi erano anche alcuni candidati sindaco della città di Bordighera, accompagnati da diversi candidati consiglieri, e Patrizia Bottiglieri, dama dell'ordine al merito di Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia.

E' stato, perciò, un successo l'evento proposto dall’associazione sportiva dilettantistica Queen’s Bordighera tennis club. "Ringrazio tutti coloro che sono venuti ad ascoltarmi, il presidente dell’associazione sportiva dilettantistica Queen’s Bordighera tennis club Antonello Randone e il segretario Roberto Massetti per aver reso possibile l'organizzazione dell'incontro" - dice Gisella Merello.