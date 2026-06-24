Bordighera, "Il profumo è nell’aria" di Enzo Ferrari sbarca a 'Un paese di sapori' (Foto)

"Il profumo è nell’aria" di Enzo Ferrari sbarca a Bordighera. In occasione di 'Un paese di sapori' giovedì 25 giugno alle 18 presso il gazebo dedicato allo Slow Food Val Nervia e Otto Luoghi APS l’autore presenterà il libro incentrato sulla storia delle aziende essenziere e profumiere dell'estremo Ponente Ligure.

Nel corso della manifestazione che durerà due giorni, il 25 e il 26 giugno, nel centro storico si potranno scoprire e degustare anche i presidi Slow Food e le eccellenze del territorio: la cipolla egiziana della val Nervia, il carciofo di Perinaldo, il miele di Ape Nera del Ponente ligure, la lavanda Riviera dei fiori, l'acqua di fiori d'arancio amaro e la toma di pecora briasca.

Per l'occasione l'autore dialogherà con Pia Viale, che parlerà dell'acqua di fiori d'arancio amaro di Vallebona, e Marco Bolognesi, che si soffermerà sulla lavanda della Riviera dei fiori e su varie essenze del nostro territorio. Mauro Merlenghi svelerà, invece, come si prepara la castagnola con acqua di fiori di arancio amaro. Marco Damele parlerà della cipolla egiziana, delle erbe selvatiche fresche, dei riconoscimenti e dell'erbario dialogando con Tanya e Barry Guglielmi.

Si potranno, inoltre, ammirare i disegni di Libereso Guglielmi. Venerdì 26 dalle 18, invece, vi sarà Libereso Guglielmi visto dai figli, i libri di Libereso. Si parlerà anche del miele dell'Ape nera del ponente ligure, del fagiolo bianco di Pigna e dei prodotti del territorio e delle aziende Calitü e Dau Castèe.