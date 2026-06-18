Vallecrosia al Mare, cultura e narrativa a chilometro zero: la biblioteca comunale ospita due eventi (Foto)

La cultura anima Vallecrosia al Mare. La biblioteca comunale ospiterà, infatti, due eventi nel mese di giugno.

Il primo appuntamento sarà sabato 20 giugno alle 17 con il quarto incontro della rassegna poetica 'I colori della poesia. Voci del territorio'. Il tema dello show sarà 'Ombre: la parte nascosta di noi', una profonda riflessione poetica sul lato oscuro dell'anima. Intermezzi musicali a cura dell'associazione musicale Pergolesi. L'ingresso è libero.

Il secondo evento sarà giovedì 25 giugno alle 18 con l'anteprima del romanzo di Luciano Villa: 'Gli spiriti della valle', un viaggio misterioso e affascinante che si snoda tra i monti e le foreste dell'Alta Valle Argentina, dove segreti sepolti tornano alla luce. Dialogherà con l'autore Daniele Zangari. L'ingresso è libero.

"La biblioteca comunale si conferma il cuore pulsante degli eventi letterari e artistici del nostro territorio"- dice l'Amministrazione Perri - "Due imperdibili appuntamenti dedicati alla poesia e alla grande narrativa locale. Sosteniamo insieme la cultura a chilometro zero".