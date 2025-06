Scontro tra un pullman e un mezzo pesante: testato il Piano di Soccorso Binazionale del tunnel di Tenda (Foto)

Tutto come da programma: tra le 13 e le 16 di oggi 24 giugno il tunnel di Tenda è stato lo scenario di un’importante esercitazione, con l’obiettivo di testare l’efficacia del Piano di Soccorso Binazionale (PSB) in vista dell'inaugurazione di venerdì prossimo e dell'apertura alla circolazione prevista per il giorno seguente, il 28. Domani la Prefettura di Cuneo e quella francese del Dipartimento delle Alpi Marittime di Nizza analizzeranno le relazioni richieste ai vari soggetti che oggi hanno operato, dai vigili del fuoco ai sanitari alle forze dell'ordine.

Lo scenario di emergenza creato in galleria è stato quello di una collisione tra un pullman di linea partito da Tenda e un mezzo pesante fermo e intraversato a seguito dello scoppio di uno pneumatico. Impatto e un motore a fuoco, con fiamme e fumo e almeno 30 persone da mettere in salvo. L'emergenza ha coinvolto primariamente i vigili del fuoco che, una volta messa in sicurezza l'area di intervento, hanno consentito ai sanitari di prendersi cura dei feriti, alcuni dei quali molto gravi.

Sono stati messi alla prova e stressati tutti i sistemi di allertamento, l’integrazione tra impianti di rilevazione fumi, ventilazione, radio, illuminazione d’emergenza e comunicazioni, le vie di fuga, con decine e decine di uomini ed enti coinvolti. Il test ha consentito infatti di coordinare soccorsi, blocchi stradali e ricoveri in ospedali. L'esercitazione è stata una tappa obbligata in vista della Conferenza intergovernativa in programma la mattina di venerdì, in cui si decideranno le modalità e gli orari di passaggio nella galleria. A stabilirlo l'ordinanza che Anas firmerà solo dopo il parere positivo del Comitato di sicurezza.