Esce in libreria "Gli spiriti della valle", il nuovo romanzo di Luciano Villa verrà presentato a Vallecrosia al Mare

Tra mistero, storia e leggenda. Esce in libreria "Gli spiriti della valle" , il nuovo romanzo di Luciano Villa ambientato a Triora. Dopo "Di pietra e di sogno", l'autore sanremese torna a esplorare i segreti dell'Alta Valle Argentina con un thriller psicologico dalle sfumature magiche che verrà presentato giovedì 25 giugno alle 18, in anteprima, in biblioteca a Vallecrosia al Mare . Dialogherà con l'autore Daniele Zangari . L 'ingresso sarà libero.

Le atmosfere nebbiose, i segreti millenari e il fascino magnetico dell'Alta Valle Argentina tornano così protagonisti in libreria con "Gli spiriti della valle" (edito da Bookabook), la nuova fatica letteraria dello scrittore e insegnante ponentino Luciano Villa. Il romanzo si presenta, infatti, come l’atteso seguito di "Di pietra e di sogno", opera d'esordio fortemente apprezzata che ha saputo conquistare il panorama letterario nazionale, aggiudicandosi il secondo premio al Festival Letterario Nazionale di Taranto 2025. "Se nel primo volume l'autore aveva tracciato le linee di un legame profondo con l'entroterra, in questo nuovo capitolo la narrazione scava ancora più a fondo nelle suggestioni di Triora, il celebre 'paese delle streghe' e delle foreste che la circondano" - dice l'assessore di Vallecrosia al Mare Rosella Muratore - "La trama si snoda su più piani temporali, muovendosi con suspense tra un presente enigmatico e le pieghe di un passato che rifiuta di essere dimenticato, fondendo il thriller psicologico, il dramma storico e il realismo magico. Il volume è, inoltre, impreziosito dal contributo di due importanti artisti locali: Chiara Mazzocchi che ha messo a disposizione una sua fotografia per la copertina e Lino Pastorelli che ha realizzato ad acquarello una mappa delle location".

Nella sinossi dell'opera si parla di "un gruppo di giovani che parte per un campeggio nel cuore dell’Alta Valle Argentina, attratto da leggende antiche. Quella che doveva essere una semplice avventura si trasforma però in un’esperienza straniante, costellata di visioni e presenze. Parallelamente, a distanza di sedici anni, Angela Borelli fa il suo ritorno a Triora, trascinata da forze invisibili e da un destino che la costringerà a fare i conti con una trama di sangue, desiderio e potere. Perché ci sono luoghi che non dimenticano, e le voci degli spiriti della valle pretendono di essere ascoltate".