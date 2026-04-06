Sanremo, debutto pasquale per la “Missa brevis” di Tepasso: emozione e applausi ai Cappuccini

Grande partecipazione e profonda emozione nella mattina di Pasqua, ieri presso la Chiesa dei Padri Cappuccini, dove durante la Santa Messa delle ore 12.15 è stata presentata in prima esecuzione assoluta la “Missa Brevis pasquale GLORIA, ALLELUIA”, composta da Davide Tepasso. L’opera, definita “sui generis”, si distingue per una struttura originale: la parte principale è affidata a un soprano solista, accompagnato dall’organo, con interventi del coro e dell’assemblea, ribaltando così la tradizione delle numerose Missae breves firmate dal compositore, nelle quali è solitamente l’assemblea ad avere un ruolo predominante.

Protagonista dell’esecuzione è stata il soprano Gabriella Costa, interprete di riconosciuto valore internazionale, che ha offerto una lettura intensa e raffinata, capace di coinvolgere profondamente i fedeli presenti. La sua interpretazione è stata accolta con unanime e commosso apprezzamento, suggellando il successo della prima. Ad aprire la celebrazione è stato il canto pasquale “GLORIA A CRISTO RISORTO”, anch’esso firmato da Tepasso sia nella musica che nel testo, contribuendo a creare un clima di solennità e partecipazione sin dalle prime battute.

Un evento che ha unito spiritualità, musica e innovazione liturgica, lasciando un segno significativo nella comunità sanremese.