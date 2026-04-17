Orchestra Sinfonica, tre appuntamenti con Mozart Imperia, Sanremo e Bordighera

Tre serate all’insegna della grande musica con protagonista Wolfgang Amadeus Mozart: l’Orchestra Sinfonica di Sanremo torna sul territorio con un ciclo di concerti in programma il 17, 18 e 19 aprile rispettivamente a Imperia, Sanremo e Bordighera.
Dopo il recente sold out, la Fondazione propone un viaggio nel classicismo viennese con due capolavori assoluti del repertorio mozartiano: il “Concerto per clarinetto in la maggiore K 622” e la “Sinfonia n. 36 in do maggiore Linz K 425”.
Sul podio il maestro Giancarlo De Lorenzo, che per l’occasione ha scelto come solista ospite Calogero Palermo, primo clarinetto della Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam e tra i più apprezzati interpreti internazionali dello strumento.
Il Concerto K 622, ultima opera concertante di Mozart, rappresenta uno dei vertici della letteratura per clarinetto, capace di esprimere una straordinaria ricchezza timbrica e una forte intensità emotiva, soprattutto nel celebre Adagio. A completare il programma, la Sinfonia n. 36 “Linz”, esempio perfetto della maturità sinfonica del compositore, caratterizzata da energia, brillantezza e grande equilibrio formale.
Il ciclo di concerti mette in luce la capacità di Mozart di innovare profondamente il linguaggio musicale mantenendo chiarezza ed eleganza espressiva, confermando ancora una volta la sua centralità nella storia della musica.
Questi appuntamenti si inseriscono in una stagione particolarmente positiva per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, che continua a registrare grande partecipazione di pubblico e a rafforzare il ruolo del Ponente ligure come punto di riferimento culturale e musicale.