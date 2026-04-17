“Perché siamo qui, dipendiamo? A Sanremo una giornata di prevenzione e dialogo

L’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Sanremo e il Distretto Lions 108 Ia3 organizzano, per mercoledì 22 aprile, il convegno dal titolo “Perché siamo qui, dipendiamo?” (Palafiori, Sala Ninfea, ore 9).

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sulle problematiche legate alle dipendenze, in particolare quelle connesse ai giochi digitali e all’utilizzo di internet. Come sottolineato dal vicesindaco con delega ai Servizi Sociali Fulvio Fellegara e dal Governatore del Distretto Lions Mauro Imbrenda, il convegno si rivolge in modo particolare agli studenti tra i 15 e i 17 anni, con la partecipazione prevista di circa 200 ragazzi ma è aperto anche al pubblico extrascolastico.

“Quest’iniziativa – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara - rappresenta un momento importante di ascolto e dialogo con i giovani, che oggi più che mai si trovano ad affrontare nuove forme di dipendenza legate al mondo digitale. Riteniamo fondamentale investire nella prevenzione e nella sensibilizzazione, offrendo strumenti concreti per riconoscere i rischi e sviluppare un uso consapevole delle tecnologie. La collaborazione con il Distretto Lions e con tutti i partner coinvolti ci permette di costruire un percorso condiviso, capace di coinvolgere scuola, istituzioni e territorio in un’azione educativa efficace e vicina alle nuove generazioni”.

L’evento gode del patrocinio di Regione Liguria, ASL 1 Imperiese e della Cooperativa sociale L'Ancora. È inoltre invitata a partecipare la stessa Regione Liguria.

Il programma prevede interventi di esperti alternati a momenti dinamici di confronto e interazione con il pubblico, oltre a contributi musicali realizzati dagli studenti e coordinati dal Tavolo Giovani comunale. La conduzione sarà affidata all’educatore e animatore del Tavolo Giovani del Comune di Sanremo, Christian Gullone, affiancato dall’officer Lions Roberto Capaccio.

Dopo i saluti istituzionali interverranno diversi esperti del settore:

Mauro Imbrenda illustrerà il service Lions “Help Emergenza Lavoro, ludopatia, sovraindebitamento”

illustrerà il service Lions “Help Emergenza Lavoro, ludopatia, sovraindebitamento” Marco Mollica , primario del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze ASL 1, approfondirà il tema della dipendenza da videogiochi e internet

, primario del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze ASL 1, approfondirà il tema della dipendenza da videogiochi e internet Salvatore Crupi , Commissario della Polizia di Stato della Questura di Imperia, presenterà un quadro della situazione provinciale relativa a gioco d’azzardo, dipendenze e sovraindebitamento giovanile, oltre alle attività di prevenzione

, Commissario della Polizia di Stato della Questura di Imperia, presenterà un quadro della situazione provinciale relativa a gioco d’azzardo, dipendenze e sovraindebitamento giovanile, oltre alle attività di prevenzione Angela Caldarera , dirigente psicologa ASL 1, tratterà il fenomeno emergente del teen economic abuse

, dirigente psicologa ASL 1, tratterà il fenomeno emergente del Simona Donati, dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Sanremo, presenterà le risposte e i progetti già attivi sul territorio in materia di lavoro, dipendenze e sovraindebitamento.

Nel corso del convegno sarà presentata l’app “Free Youth App Ancora DPA”, strumento di comunicazione e prevenzione rivolto ai giovani, realizzato dalla Cooperativa L’Ancora per conto della Regione Liguria.

Ospite speciale dell’evento, Giuseppe Lavenia, tra i massimi esperti italiani nel campo delle dipendenze tecnologiche e del benessere digitale. Psicologo, psicoterapeuta e docente universitario, Lavenia si occupa da oltre vent’anni degli effetti della tecnologia sulla vita delle nuove generazioni, con particolare attenzione a fenomeni come iperconnessione, cyberbullismo, isolamento sociale e dipendenze da videogiochi e social network. È presidente dell’Associazione Nazionale Di.Te. (Dipendenze tecnologiche, GAP e cyberbullismo) e autore di numerosi saggi divulgativi, oltre che presenza frequente nei principali media nazionali.

Il suo intervento rappresenterà uno dei momenti centrali del convegno: attraverso un dialogo diretto con gli studenti, offrirà strumenti concreti di lettura e consapevolezza rispetto ai rischi e alle opportunità del mondo digitale, favorendo un confronto aperto e partecipato.

L’iniziativa si concluderà con i saluti finali dei rappresentanti del Comune di Sanremo e del Distretto Lions, seguiti da un momento di confronto tecnico tra enti, associazioni e operatori del settore sui progetti presentati, tra cui “Login 2”, progetto di politiche giovanili della Regione Liguria.

Ingresso libero.