Sanremo inaugura un nuovo spazio culturale in piazza Cassini: al via il Festival della Parola Reloaded

Sta per nascere nel cuore di Sanremo, all’ingresso del centro storico, un nuovo punto di riferimento per eventi culturali. Si tratta dei locali ospitati in piazza Cassini 10/11, che saranno inaugurati venerdì 24 aprile in occasione del primo evento del “Festival della Parola Reloaded”. L’appuntamento, in programma alle ore 18, vedrà protagonista Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio, che presenterà il libro “Nata Sgarbi – Storia di un padre e di una figlia”. L’evento è ad ingresso gratuito.

«Lo spazio di piazza Cassini 10/11 sarà destinato ad associazioni, scuole e a tutti coloro che avranno l’esigenza di incontrarsi e organizzare presentazioni di libri, conferenze od ogni altro tipo di attività culturale - dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali – Uno spazio quindi aperto alla comunità, messo a disposizione gratuitamente per sviluppare iniziative di tipo culturale in uno dei luoghi caratteristici della città».

I locali, privi di barriere architettoniche, potranno essere prenotati contattando gli uffici comunali.

Il “Festival della Parola Reloaded” proseguirà poi alle ore 21, sempre venerdì 24 aprile, all'Oratorio di Santa Brigida con un incontro con Vincenzo Costantino “Cinaski”, che proporrà uno spettacolo tra underground e poesia.

Il 25 aprile, al Cimitero monumentale della Foce, alle 11.30 andrà in scena “Mille baci”, con le poesie dei più celebri poeti internazionali trasformate in canzoni da Patrizia Cirulli (in duo con il chitarrista Renato Caruso). Alle 18, nella sede del Club Tenco, si terrà la presentazione del libro “L'alchimista del suono. Cinquant'anni di musica al mixer” dello storico sound engineer e produttore Maurizio Biancani.

Domenica 26 aprile, alle 18 al Teatro del Casinò, è invece in programma lo spettacolo teatrale e musicale “Canzoni per la pace” ideato dal giornalista Andrea Scanzi insieme ai Borderlobo.

Il “Festival della Parola Reloaded” si chiude lunedì 27 aprile alle 11.30 al Teatro del Casinò con Benedetta Artefacile e lo storytelling “L'arte rubata. La guerra segreta dei quadri”. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.





