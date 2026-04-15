Sanremo, doppio appuntamento con Il circhio delle stravaganzie a Villa Zirio

Doppio appuntamento a Sanremo con lo spettacolo “Il circhio delle stravaganzie”, in programma sabato 18 aprile alle ore 18.30 e alle 21.00 presso Villa Zirio, in Corso Cavallotti 51. Lo spettacolo, sottotitolato “Tra suoni, rumori e personaggi di carta”, è ideato e condotto da Pier Luigi Maestri, che firma anche narrazione, testi e immagini originali, mentre i commenti musicali al pianoforte sono affidati a Cristina Orvieto.

La rappresentazione si sviluppa attorno alla storia del “Circhio delle stravaganzie” e dei suoi personaggi, in un percorso che unisce scenografie realizzate con la carta, musica evocativa e momenti di interazione con il pubblico. Un racconto che mescola leggerezza e profondità, dando spazio anche alle fragilità emotive dei protagonisti. Il viaggio si conclude in un clima di festa, con il matrimonio tra il mago Doudou e la Bailarina Señorita Cikabum, simbolo di un finale gioioso e condiviso. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.