Triora: raid vandalico notturno in frazione Realdo, distrutte dieci auto e rovinata una festa molto partecipata (Foto)

Raid vandalico, nella notte tra sabato e ieri a Realdo, piccola frazione di Triora in alta Valle Argentina. Persone senza un minimo di senso civico hanno parzialmente distrutto una decina di auto che erano parcheggiate nel paese, pieno di turisti che avevano partecipato in serata al ‘triathlon’ di bocce quadrate, petanque e calcetto. Una manifestazione che è giunta alla seconda edizione e che, abbinata all’enogastronomia locale, ha attirato tanti visitatori in una serata divertente per tutti. Al mattino, invece, i proprietari delle auto hanno trovato la sgradita sorpresa dei danni alle proprie auto.

Le dieci vetture sono state colpite con dei sassi, che hanno distrutto il parabrezza ed il lunotto posteriore, causando danni per centinaia di euro. Una donna, che aveva appena fato sistemare la sua auto, si è sentita male nel vedere quanto era accaduto ed è stata soccorsa. Sul posto è stato chiesto l’intervento dei Carabinieri ma anche il sindaco di Triora, Massimo Di Fazio, è salito a Realdo per verificare la situazione: “Sono profondamente indignato per l’accaduto – ha detto – e mi auguro che le forze dell’ordine possano trovare i malviventi che hanno provocato i danni anche se, ovviamente, non sarà facile. Persone che dovrebbero vergognarsi per quanto provocato e per aver rovinato una bella festa, particolarmente attesa”.

Chi aveva partecipato alla serata ha confermato che, fino alle 2 di notte nulla era successo. Quindi il raid vandalico dovrebbe essere stato messo a segno tra le 2 ed il mattino dopo. Un fatto particolarmente strano, visto che a Realdo termina la strada e non è un luogo di passaggio. Ora i Carabinieri stanno svolgendo le indagini del caso.