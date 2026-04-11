A Sanremo va in scena “Echi di terre lontane”: concerto per soprano, violino e pianoforte

"Tre donne, tre sensibilità artistiche, un unico viaggio musicale attraverso culture e suggestioni provenienti da lontano. Echi di terre lontane è un concerto che intreccia emozioni, tradizioni e colori sonori in un percorso affascinante e coinvolgente" - dicono gli organizzatori - "Il programma propone un repertorio ricco e variegato: dalle intense e appassionate musiche spagnole alle atmosfere nostalgiche dei tanghi, fino all'energia travolgente delle czarde e ad altre suggestioni musicali che evocano terre e culture diverse. Un dialogo continuo tra voce, violino e pianoforte, capace di trasportare il pubblico in un itinerario sonoro senza confini".