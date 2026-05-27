Liceo Musicale “Cassini”, il saggio di fine anno conquista Sanremo tra talento, applausi ed emozione

Un’Aula Magna gremita e un’atmosfera carica di entusiasmo hanno fatto da cornice al saggio di fine anno del Liceo Musicale “Cassini” di Sanremo, che ha portato sul palco tutti gli studenti dell’indirizzo musicale, dalla classe prima alla quarta. Nel corso della serata si sono susseguite numerose esibizioni che hanno evidenziato talento, preparazione tecnica e crescita artistica, confermando ancora una volta la qualità del percorso formativo proposto dall’istituto sanremese.

Il pubblico, composto principalmente da genitori, familiari e amici degli studenti, ha partecipato con grande calore, accompagnando ogni performance con lunghi applausi e momenti di sincera emozione. Fondamentale il contributo dei docenti del Liceo Musicale, che hanno seguito gli alunni in un percorso di studio intenso e appassionato, sotto la supervisione del coordinatore e responsabile dell’indirizzo, il professor Paolo Flora, punto di riferimento per l’intera realtà musicale del “Cassini”.

Il saggio ha rappresentato non solo il momento conclusivo dell’anno scolastico, ma anche la dimostrazione concreta di un progetto educativo capace di unire competenza, creatività e formazione umana. “Un appuntamento che cresce anno dopo anno e che testimonia il valore del lavoro svolto quotidianamente da studenti e insegnanti”, è stato il sentimento condiviso da molti presenti al termine della serata.