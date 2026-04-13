Sanremo Junior e GEF pronti ad accendere l'Ariston con talenti internazionali, premi e spettacoli (Foto)

Palazzo Bellevue si traveste da casa della musica: tra le mura della sala Specchi è infatti avvenuta la presentazione di Sanremo Junior e del Gef, i due eventi musicali in cui giovani e giovanissimi artisti si radunano da tutto il mondo nella città dei fiori.

Saranno 24 i cantanti in rappresentanza di altrettante nazioni, che parteciperanno alla Finale Mondiale della 17° edizione di Sanremo Junior – il concorso internazionale per cantanti dai 6 ai 15 anni – in programma martedì 14 aprile al Teatro Ariston. I giovanissimi artisti si esibiranno dal vivo, accompagnati dalla Sanremo Junior Orchestra, composta da 32 elementi e Diretta dal M° Alessandro Scaglione, alla sua 7° esperienza sul palco del teatro sanremese.

I 24 Finalisti provengono da: Albania, Australia, Belarus, Bulgaria, Canada, Ciprus, Croazia, Estonia, Georgia, India, Indonesia, Israel, Italia, Lithuania, Malaysia, Mexico, Moldova, Romania, Russian Federation, Ukraina, Serbia, Thailandia, Turkey, U.S.A.

A decretare il vincitore sarà una qualificata giuria, presieduta dal noto cantante ed autore Franco Fasano, coadiuvato da Fabrizio Berlincioni, uno tra gli autori più vincenti al Festival di Sanremo; Cristiana Pegoraro, pianista e concertista a livello mondiale; Lodovico Saccol, compositore, polistrumentista, formatore e produttore nel settore della musica per l’infanzia e per la scuola, e Freddy Colt, musicista, direttore d’orchestra, arrangiatore e scrittore. Nel corso della serata sarà presente un ospite d’eccezione: Niko Cutugno (figlio di Toto Cutugno) che riceverà il “GEF Music Award 2026” alla memoria ed alla carriera di suo padre. Saranno inoltre premiati i giovanissimi atleti delle squadre maschile e femminile, vincitori del Torneo di pallavolo intestato a Barbara Siciliano, la campionessa sanremese che aveva militato nella Nazionale, scomparsa prematuramente.

Il giorno dopo, mercoledì 15, prenderà il via la 27° edizione del GEF – il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola, riservato a scuole pubbliche e private ed associazioni – finaliste nazionali ed internazionali – che si esibiranno nelle Categorie Musica, Musical, Danza, Ginnastica, Moda e Teatro, al cospetto delle rispettive Giurie.

Venerdì sarà – sempre all’Ariston, durante lo Spettacolo Finale per la consegna dei premi – si esibiranno i vincitori di Musica, Musical, Danza, Ginnastica e Moda, oltre ad alcuni ospiti. Nel corso della serata saranno premiati anche i vincitori di Eurotheatre, senza dimenticare l’iniziativa “Il bambino in ospedale”.

La serata sarà altresì caratterizzata dalla consegna del “Global Education Award 2026” alla Fondazione Mario Donofrio, del “GEF Sport Award 2026” a Giacomo Crosa, olimpionico e prestigiosa firma del giornalismo sportivo italiano, del “PIX Modigliani 2026” alla professoressa Mariastella Mazzocchi, nel corso dell’anniversario dell’istituzione del premio ancora il “Gran Prix SanremoJunior’s Committee 2026”, assegnato dal Comitato Sanremo Junior, “Il Premio Alice Artemis Vigano”, assegnato dai componenti della Sanremo Junior Orchestra e dal Mo Scaglione, in memoria della giovane clarinettista dell’orchestra scomparsa prematuramente.

Altro appuntamento immancabile, venerdì pomeriggio alle ore 15.30 (tempo permettendo) sarà la sfilata nelle vie del centro cittadino, alla quale prenderanno parte studenti, docenti ed accompagnatori delle scuole partecipanti al 27° GEF e i concorrenti del 17° Sanremo Junior.

I nostri eventi artistici e culturali sono, oggi più che mai, messaggeri di pace, amore ed amicizia.

Dichiara il Cavaliere Ufficiale Paolo Alberti, Fondatore, Presidente e CEO dei due eventi: "In un periodo storico segnato da tensioni e divisioni sentiamo il dovere di ribadire con forza un principio fondamentale: la musica, l’arte e la cultura sono un linguaggio universale che unisce ciò che il mondo spesso divide. Attraverso i nostri eventi, giovani provenienti da ogni parte del mondo non si incontrano soltanto per esibirsi, ma per conoscersi, dialogare, rispettarsi e fare amicizia. È proprio in questi incontri che nasce il vero valore della nostra missione: costruire ponti tra culture e seminare nei giovani i valori di convivenza, rispetto e collaborazione. I partecipanti, senza distinzione di etnie, religione e nazionalità, portano prendendone parte ai nostri eventi senza alcuna discriminazione, nel pieno rispetto reciproco e dei valori universali che promuoviamo da sempre. Perché crediamo fermamente che ogni amicizia che nasce su questo palco possa essere un piccolo passo verso un mondo migliore. E se è il futuro appartiene ai giovani, allora è nostro dovere aiutarli a costruirlo insieme, in armonia, attraverso la musica e le arti, in generale”.

Per l'amministrazione sanremese è intervenuto l'assessore al turismo Alessandro Sindoni: "Con Sanremo Junior, rinnoviamo il nostro impegno a valorizzare i giovani talenti. Questo evento rappresenta per noi un appuntamento essenziale, una vetrina i che riunisce persone da tutto il mondo con l'obiettivo di fare solo qualcosa di bello, come la musica, lasciando da parte quanto di brutto sta succedendo intorno a noi. Sarà poi occasione per tutti gli artisti di esibirsi su uno dei più importanti palcoscenici del mondo. Sul palco dell'Ariston si sono appena esibiti i cantanti italiani più famosi, in un evento che è noto in tutto il mondo: siamo in una città importante per la musica, che non inventa concorsi musicali a caso, ma fornisce una certificazione di qualità. Purtroppo in giro nell'Italia ci sono molti concorsi che usano in maniera impropria il nostro nome, ma posso gatrantire che questo è assolutamente riconosciuto".

Anche il sindaco Alessandro Mager ha preso la parola: "Sono contento di vedere così tanti giovani qui in questa sala: come amministrazione teniamo molto a questa manifestazione, che è un patrimonio a livello culturale, attirando anche molti visitatori in città. In questo momento difficile per il mondo, vedere così tante persone riunite è di buon auspicio e si spera che vedere tanti giovani qui radunati sia un buon segnale per il futuro. Abbiamo tutti bisogno di unità e di pace. E vi faccio unn in bocca al lupo".

Tra gli ospiti confermata la presenza di Fasano: "Se siete qui, posso già dirvi che avete vinto tutti, non avete idea di quante persone abbiano fatto domanda per partecipare, congratulazioni. Io ho calcato quel palo per la prima volta quando avevo la vostra età, poi tante volte sono risalito, ma il momento che ricordo di più è quando sono salito quando mio padre era fotografo e vi dico di godervi il momento, perché sia per voi che per i vostri genitori sarà un momento indimenticabile".

Tutte le serate saranno condotte da Maurilio Giordana (animatore radiofonico e presentatore), da Ilaria Anselmo (attrice cinematografica e teatrale, ormai naturalizzata negli Stati Uniti) e dal giovane attore Alessandro Cattelan (solo nella Finale Mondiale di Sanremo Junior).

Le due manifestazioni – Sanremo Junior e GEF, sia al Teatro Ariston, sia al Teatro del Casinò – potranno essere seguite in diretta streaming sul Canale YouTube di Sanremo Junior il martedì, e sul Canale YouTube del GEF, mercoledì, giovedì e venerdì.

La scenografia è dell’architetto Francesco Filosa, per la realizzazione di Santo e Paolo Polimeni. Direttore della Fotografia è Marco Lucarelli. Audio e Luci sono curate da Calvin Light Equipment Service. Le riprese televisive ed il servizio fotografico sono di Dreamage Studio.