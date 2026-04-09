Sanremo, a Villa Zirio un viaggio di 40mila anni nella storia del flauto traverso con Adriano Meggetto sabato sera

Un affascinante viaggio nella storia del flauto traverso, dalle origini preistoriche fino ai giorni nostri. Sabato alle 21, Villa Zirio ospiterà la conferenza del flautista Adriano Meggetto, protagonista di un appuntamento speciale inserito nella rassegna musicale “I Concerti di Villa Zirio”, promossa dall’Associazione Note Libere in collaborazione con il Comune di Sanremo.

Al centro della serata ci sarà “La storia del flauto traverso”, un percorso multimediale che attraverserà 40mila anni di evoluzione musicale, offrendo al pubblico non solo un racconto storico e culturale, ma anche l’occasione di vedere e ascoltare flauti di diversi tipi ed epoche. L’incontro si propone come un’esperienza coinvolgente e divulgativa, capace di unire approfondimento, ascolto e curiosità, accompagnando gli spettatori alla scoperta di uno degli strumenti più antichi e affascinanti della storia della musica.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.