Sanremo, un convegno multidisciplinare sulla menopausa per promuovere benessere e consapevolezza

Un pomeriggio dedicato alla salute femminile e alla qualità della vita. Si terrà sabato 18 aprile, dalle 16 alle 18.30, a Palazzo Roverizio di Sanremo, un convegno gratuito aperto al pubblico e interamente dedicato alla menopausa, fase naturale ma spesso poco compresa della vita di ogni donna. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di superare una visione riduttiva del tema, ancora troppo spesso limitata agli aspetti biologici, e proporre invece un approccio multidisciplinare, capace di integrare corpo, emozioni, relazioni e benessere psicologico. Un percorso che la ricerca e la pratica clinica indicano come fondamentale per accompagnare le donne in questo momento di cambiamento con strumenti adeguati e informazioni corrette.

A intervenire saranno professioniste di diversi settori: una fisioterapista, una urologa, una nutrizionista, un’insegnante di yoga, una consulente sessuale e una psicoterapeuta. I loro contributi offriranno una panoramica completa sui cambiamenti che accompagnano la menopausa, affrontando temi legati alla salute fisica, al benessere emotivo, agli stili di vita, alla prevenzione e alla qualità della vita relazionale e sessuale. Particolare attenzione sarà dedicata alla possibilità di vivere questa fase non solo come un passaggio complesso, ma anche come un’opportunità di maggiore consapevolezza e cura di sé. Informazione, dialogo e confronto con professionisti qualificati rappresentano infatti strumenti essenziali per migliorare la qualità della vita. Il convegno si concluderà con un momento dedicato alla musica e alla poesia, a sottolineare come la salute riguardi la persona nella sua interezza, includendo anche dimensioni espressive e culturali.

L’iniziativa è realizzata grazie al contributo dell’azienda agricola Zafferano di Abrighi, realtà del territorio specializzata nella produzione di zafferano, e conferma l’attenzione crescente verso una cultura della salute orientata al benessere globale e alla valorizzazione di ogni fase della vita femminile.











