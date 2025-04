Ventimiglia, 80mila euro per la manutenzione straordinaria dell’Alta Via dei Monti Liguri. Di Muro: "Nuovo passo per valorizzare l'entroterra"

80mila euro per la manutenzione straordinaria dell’Alta Via dei Monti Liguri. Ventimiglia si è aggiudicata, insieme ai comuni di Camporosso e Dolceacqua, il finanziamento grazie a un bando a valere sui fondi Gal.

"Un nuovo passo per valorizzare il nostro entroterra" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Insieme ai comuni di Camporosso e Dolceacqua, la nostra città si è aggiudicata un finanziamento da 80mila euro grazie a un bando a valere sui fondi Gal, destinato alla manutenzione straordinaria dell’Alta Via dei Monti Liguri".

"Gli interventi partiranno dal quartiere di San Secondo, con lavori mirati al miglioramento della fruibilità e visibilità del percorso: pulizia e ripristino del tracciato principale, sistemazione delle vie di collegamento con i comuni vicini e messa in sicurezza del tratto in località Terre Bianche" - sottolinea Di Muro - "Il progetto prevede anche il ripristino di circa 700 metri di sentiero, la sostituzione di tabelle e picchetti segnavia, l’installazione di gradini taglia-acqua per agevolare il passaggio e il rifacimento della segnaletica orizzontale. Un lavoro importante che punta a valorizzare il nostro patrimonio naturalistico e a incentivare un turismo rispettoso e sostenibile".