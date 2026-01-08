 / Attualità

Attualità | 08 gennaio 2026, 10:49

Giornata nazionale della bandiera: Camporosso illumina la rotonda del ponte dell'Amicizia di verde, bianco e rosso

"Un omaggio al nostro Tricolore, simbolo di unità, storia e identità nazionale", dice il sindaco Gibelli

Camporosso celebra la Giornata nazionale della bandiera, istituita per ricordare la nascita della bandiera d'Italia, illuminando la rotonda del ponte dell'Amicizia di verde, bianco e rosso.

La festa del Tricolore è una ricorrenza che ogni anno cade il 7 gennaio. "La rotonda del ponte dell’Amicizia si illumina di verde, bianco e rosso in occasione del 229° anniversario della nascita della bandiera italiana" - fa sapere il sindaco di Camporosso Davide Gibelli.

"Un omaggio al nostro Tricolore, simbolo di unità, storia e identità nazionale" - sottolinea il primo cittadino.

Elisa Colli

