Giornata nazionale della bandiera: Camporosso illumina la rotonda del ponte dell'Amicizia di verde, bianco e rosso

Camporosso celebra la Giornata nazionale della bandiera, istituita per ricordare la nascita della bandiera d'Italia, illuminando la rotonda del ponte dell'Amicizia di verde, bianco e rosso.
La festa del Tricolore è una ricorrenza che ogni anno cade il 7 gennaio. "La rotonda del ponte dell’Amicizia si illumina di verde, bianco e rosso in occasione del 229° anniversario della nascita della bandiera italiana" - fa sapere il sindaco di Camporosso Davide Gibelli.
"Un omaggio al nostro Tricolore, simbolo di unità, storia e identità nazionale" - sottolinea il primo cittadino.