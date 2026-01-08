Bordighera, vincita da 50mila euro al 10eLotto

Colpo fortunato a Bordighera nel concorso del 10eLotto di mercoledì 7 gennaio, dove un giocatore ha centrato un 9 Oro aggiudicandosi 50mila euro, la vincita più alta registrata in Italia nella giornata. La giocata vincente è stata effettuata in Piazza del Popolo, come riportato da Agipronews.
La Liguria torna così protagonista nelle cronache del gioco, in un inizio d’anno particolarmente ricco: l’ultimo concorso del 10eLotto ha infatti distribuito 19,7 milioni di euro in premi su tutto il territorio nazionale, portando il totale del 2026 a 84,2 milioni di euro.
Un avvio che conferma la forte partecipazione al gioco e che, per un fortunato giocatore bordigotto, si è trasformato in un inaspettato regalo di inizio anno.