Ventimiglia, dal 12 gennaio chiude la SS1 Aurelia ai Balzi Rossi per i lavori nelle gallerie

Importanti novità per la viabilità al confine: da lunedì 12 gennaio 2026, a partire dalle ore 8, la SS1 Aurelia – direzione Balzi Rossi sarà chiusa al transito in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra la rotatoria di Latte e il confine di Stato di Ponte San Ludovico. La chiusura, che proseguirà fino al 12 maggio 2026, è necessaria per consentire ad ANAS l’avvio dei lavori di risanamento delle gallerie “Dogana” e “Balzi Rossi”.

Contestualmente, ANAS ha disposto anche il divieto di transito ai mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate lungo la cosiddetta Aurelia alta, dalla rotatoria di Latte al confine di Stato di Ponte San Luigi. I veicoli pesanti diretti verso Francia o Italia dovranno quindi utilizzare obbligatoriamente l’autostrada A10–E80. La limitazione non riguarda autobus del trasporto pubblico, mezzi di nettezza urbana, soccorso, emergenza, ANAS e imprese di manutenzione.

Per tutti gli altri veicoli restano percorribili come alternative la SS1 Aurelia verso Ponte San Luigi e l’autostrada A10–E80, garantendo comunque la continuità degli spostamenti transfrontalieri.

In caso di situazioni straordinarie, su richiesta della Prefettura di Imperia, potrà essere attivato un senso unico di marcia lungo la SS1 Aurelia dei Balzi Rossi in corrispondenza dell’area di cantiere, come previsto dal Piano di emergenza del 31 ottobre 2025.

Modifiche anche al trasporto pubblico francese: la compagnia Zest, dal 12 gennaio e per tutta la durata dei lavori, nei soli giorni scolastici francesi, effettuerà una sola fermata a Ventimiglia — in Corso Limone Piemonte, incrocio via Caduti del Lavoro, direzione mare — esclusivamente per la prima corsa del mattino proveniente da Tenda e diretta a Mentone, con passaggio previsto intorno alle 7.15.