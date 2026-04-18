Sanremo, successo per i “salotti esoterici”: dopo Freddy Colt si parla del mito platonico a Palazzo Roverizio

Grande partecipazione e vivo interesse lo scorso 10 aprile nel suggestivo scenario del salone di Palazzo Roverizio, dove si è tenuto un nuovo appuntamento dei “salotti esoterici” promossi dal Centro Sociologico Italiano. Protagonista dell’incontro è stato il noto studioso, scrittore, editore e musicista Faris La Cola, conosciuto dal pubblico come Freddy Colt, figura poliedrica già apprezzata per la sua attività con la Red Cat Jazz Band e per le partecipazioni televisive a trasmissioni come Unomattina Estate e Zelig.

Con grande erudizione e una retorica coinvolgente, Colt ha guidato i presenti in un affascinante percorso dal titolo “il simbolismo nell’Araldica”, approfondendo il tema attraverso parallelismi con linguaggi simbolici religiosi, alchemici e latomistici. Un convegno che si è rivelato particolarmente riuscito e stimolante, capace di coniugare rigore e divulgazione. Sull’onda di questo successo, il Centro Sociologico Italiano annuncia ora un nuovo appuntamento della rassegna. Venerdì 8 maggio alle ore 18, sempre nella sala convegni di Palazzo Roverizio, si terrà un incontro dedicato a un tema di grande fascino filosofico: “il mito nel pensiero platonico”.

Relatore sarà Federico Nobile, giovane e apprezzato professore di filosofia sanremese, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra le radici dell’antica filosofia greca e la loro persistente attualità nel pensiero contemporaneo. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di cultura e filosofia, in un contesto che si conferma sempre più punto di riferimento per il dibattito intellettuale cittadino.