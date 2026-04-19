Vallecrosia al mare: successo per il secondo incontro dedicato ai luoghi del territorio e dell'anima.

Si è svolto con partecipazione ed interesse il secondo appuntamento della rassegna poetica "I colori della poesia- voci del territorio", ospitato presso la Biblioteca Comunale di Vallecrosia al mare. L'incontro, condotto da Mara Cilli, ha accompagnato il pubblico in un percorso tra paesaggi reali e interiori, memoria e identità, attraverso le letture di dieci autori: Patrizia Massano, Francesca Burgisi, Giovanni Balcet, Silvia Dotta, Merle Jacobs, Daniela Bruno, Moreno Campodoni, Agnese Zanna, Lucia Morlino, Cristian Ponsillo e il ricordo speciale di Maria Pia D'Urso, sensibile poetessa scomparsa alcuni anni fa, ma che continua a vivere attraverso le sue parole.

I testi proposti hanno offerto uno sguardo articolato e sensibile sui luoghi dell'esperienza personale, restituendo emozioni condivise e riflessioni profonde, come sottolineato dall'Assessore alla Cultura Rosella Muratore. La presenza attenta e partecipata del pubblico ha confermato l'interesse verso la rassegna, ideata da Daniela Bruno e Lucia Morlino, che si sta affermando come un'occasione di incontro culturale e valorizzazione delle voci locali. Particolarmente apprezzati gli interventi musicali di Federico Fonti, maestro della Scuola di Musica Pergolesi, che ha accompagnato le letture. La rassegna proseguirà con il prossimo appuntamento, previsto per il 23 maggio, sempre alle ore 17.