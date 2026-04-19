Remigrazione, gazebi di Futuro Nazionale a Ventimiglia e a Isolabona (Foto)

Gazebi di Futuro Nazionale a Ventimiglia e a Isolabona. Sono stati allestiti ieri per raccogliere firme sulla proposta di legge sulla remigrazione.

"Abbiamo presenziato sia a Ventimiglia che a Isolabona in merito alla raccolta firme sulla proposta di legge sicurezza e remigrazione" - fa sapere Gianluca Baxa, responsabile del comitato cittadino - "Con il gruppo del mio comitato costituente Ventimiglia, ci siamo divisi sui due territori e raccolto diverse adesioni come tesseramenti e oltre 100 firme".

"Il comitato sta crescendo sempre di più su Ventimiglia, siamo un gruppo coeso e le tante adesioni ci danno lo stimolo per crescere" - sottolinea il responsabile del comitato cittadino.