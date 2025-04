Speciale weekend di Pasqua e Pasquetta: ecco cosa fare e dove andare in provincia di Imperia

Siamo nel bel mezzo del weekend lungo di Pasqua e Pasquetta e sono tante proposte tra eventi all’aria aperta, spettacoli e molto altro in provincia di Imperia. Ecco qualche suggerimento per trascorrere al meglio queste tre giornate.

Iniziamo dalle proposte degli spettacoli. Questa sera all’Ariston di Sanremo l’appuntamento con lo spettacolo del comico più politicamente scorretto Angelo Duro dal titolo ‘Ho tre belle notizie’. Duro racconta il mondo a modo suo: diretto, senza filtri, ma sempre capace di far riflettere tra una risata e l’altra.

Sempre all’Ariston domani sera alla stessa ora va in svena lo spettacolo ‘The Impossible Man – Musical Magic’.

Una produzione che unisce teatro, musica e illusionismo in un’esperienza unica. Un musical visionario che racconta la storia del mago e showman più famoso di tutti i tempi, con più di 20 illusioni sceniche, alcune mai presentate prima, come una nuova apparizione di un elefante sul palco e una nuovissima interpretazione della classica cellula cinese di tortura dell'acqua. Da non perdere.



Rimanendo nello spazio del teatro Ariston suggeriamo di visitare la mostra ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’, una straordinaria esposizione fotografica che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977.

Curata dal critico televisivo Aldo Grasso, presenta 85 fotografie che documentano un'Italia che aveva fretta di dimenticare la guerra e la povertà, affidando alle canzoni una ritrovata spensieratezza. L'esposizione si concentra non solo sulle esibizioni degli artisti, ma soprattutto sui ‘fuori scena’: l'attesa dei cantanti in platea durante le prove, le passerelle degli artisti in giro per la città, la produzione degli autografi, il pubblico, gli artisti in sala trucco o ritratti in situazioni curiose, l'orchestra, la giuria, la sala stampa. Un album di fotografie spesso inconsuete, che ritraggono gli artisti lontano dai riflettori, nei momenti di vita quotidiana con un'ingenuità e immediatezza che li fanno sentire sorprendentemente familiari.



Sono ovviamente immancabili gli appuntamenti dedicati a queste feste pasquali messi in campo dalle varie amministrazioni comunali. Ecco alcuni suggerimenti:



Tre ore di tempo e divertimento assicurato questa mattina a Imperia: dalle 9.30 alle 12.30, via Cascione a Porto Maurizio si trasformerà in un grande campo di gioco per la tradizionale 'Caccia all'Uovo'.

L’iniziativa, promossa dal gruppo ‘Porto Maurizio Viva’ in collaborazione con il Civ e gli Enti locali, coinvolgerà venti attività commerciali della zona, pronte ad accogliere piccoli e grandi esploratori in cerca di un uovo gigante nascosto.

Il protagonista della giornata sarà il Bianconiglio, il celebre personaggio di 'Alice nel Paese delle Meraviglie', che pochi giorni fa ha nascosto un enorme uovo di cioccolato tra i negozi di Porto Maurizio. I partecipanti, partendo dall’erboristeria 'Mens Sana' in via Artallo, saranno guidati da indizi distribuiti lungo le vie Cascione, XX Settembre, San Maurizio e Martiri della Libertà, per ritrovare il prezioso tesoro pasquale. L’iniziativa è stata diffusa anche sui social network, dove è stata raccontata la simpatica avventura del Bianconiglio alle prese con la perdita dell’uovo di cioccolato.

La caccia si concluderà intorno alle 12.30 con la scoperta dell’uovo gigante, che sarà il premio finale per i più fortunati. Un appuntamento imperdibile per famiglie, bambini e chiunque voglia vivere la magia della Pasqua in modo originale e coinvolgente.



Questo pomeriggio alle 16 nel giardino di fronte a Villa Ormond di Sanremo è in programma la 4ª Caccia al Tesoro di Pasqua. Ma non ci sarà solo la tradizionale caccia al tesoro, ma anche laboratori creativi e tante attività pensate per stimolare la fantasia e il gioco condiviso. Le attività saranno animate dall'Associazione Talea, che accompagnerà i bambini con passione e professionalità, trasformando il pomeriggio in un'esperienza ricca di emozioni, scoperta e divertimento. Un'occasione imperdibile per vivere insieme la primavera, riscoprire il piacere dello stare insieme e regalare ai più piccoli un momento di festa e meraviglia. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria al n. 329 5883079



Presso i giardini della Chiesa della Divina Misericordia di San Bartolomeo al Mare, nel pomeriggio di Pasqua arriva l'attesissimo evento ‘Eggventure’, pensato per regalare un pomeriggio di allegria e magia a tutte le famiglie. A partire dalle 15.00, i giardini si trasformeranno in un colorato parco divertimenti all’aperto, con ben sei stand in stile luna park che accoglieranno grandi e piccini. Ogni angolo sarà ricco di attività coinvolgenti, giochi e animazione pensati per divertire tutti i partecipanti, dai più piccoli agli adulti. Alle 16.30, grande protagonista sarà la Caccia alle Uova: una gara per i bambini, che, armati di tanta curiosità e spirito di avventura, si lanceranno alla ricerca delle uova nascoste dal coniglietto di Pasqua nel giardino. Ma la vera sorpresa saranno i ricchi premi in palio tra cui il fantastico Uovo da un chilo.



Per dovere di cronaca informiamo che l’evento Pasquetta al Parco Urbano di Imperia è stato rimandato a sabato 3 maggio.



Il Comune di Taggia propone un programma spalmato su più giorni ricco di spettacoli, giochi, dolci sorprese e mercatini. I luoghi coinvolti saranno Piazza Tiziano Chierotti e le vie del centro ad Arma. Oggi alle 15.30 Piazza Tiziano Chierotti si animerà con lo spettacolo per bambini ‘Bizzarri Equilibri’ con Lello Clown e da un Laboratorio ‘Giochi in legno’ creativi per stimolare la fantasia. Domani alle 15.30 l’appuntamento è con il nuovo show del Funambolico ‘Squilibrio’ e con l’apertura dell'uovo di Pasqua gigante oltre alla distribuzione cioccolato per tutti i bimbi. Alle 15.30 di Pasquetta andrà in scena ‘La pasticceria delle meraviglie’ con Mister Paolo, uno spettacolo ispirato a Willy Wonka con gag e zucchero filato. Tutte le manifestazioni sono ad ingresso libero e gratuito.



Ed eccoci ad altre interessanti segnalazioni.



Ritorna questa sera a Dolceacqua il famoso itinerario notturno di Autunnonero attraverso i carrugi del centro storico del Paese dei Doria, guidato per l’occasione dagli Storyteller Giovanni De Mattia e Ginevra Scarcia. Un percorso a piedi che partirà dal Ponte Vecchio e si inerpicherà fino al Castello dei Doria con un ingresso notturno di grande suggestione (più info).

Con la loro lanterna e il fedele ‘grimorio’, Giovanni e Ginevra condurranno un viaggio tra storia e leggenda: dalla misteriosa Saga, la Maga che con i suoi incantesimi terrorizzava gli abitanti della Val Nervia, al processo dell’Inquisizione alla strega che ‘conosceva tutti li mali e per ognuno aveva li rimedi’, da controversi rimedi alchemici fino alla leggenda di Lucrezia, vittima del crudele ‘Tiranno’ Imperiale Doria.

Questo fine settimana sono tre gli appuntamenti con la musica in programma a Imperia, Sanremo e Ospedaletti.

Il teatro Cavour del capoluogo ospiterà alle 21 di questa sera il Concerto di Pasqua dell’orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova diretta da Sergej Krylov, che interviene come violinista solista. Il programma comprende l’Ouverture dalle ‘Nozze di Figaro’ di Wolfgang Amadeus Mozart e due brani di Felix Mendelssohn, il Concerto per violino e orchestra in mi minore op. 64 e la Sinfonia n. 4 in la maggiore ‘Italiana’.

Al teatro dell’Opera del Casinò della città dei fiori questo pomeriggio alle 18.00 è in programma un concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo dal titolo ‘Romanticismo Tedesco’ diretto dal M° Mateusz Molęda, giovane direttore già vincitore di concorsi internazionali. L’evento si aprirà con la prima assoluta ‘Purson’ di Apollonio Maiello, compositore e musicista napoletano e proseguirà con un programma dedicato al Romanticismo tedesco.

La Family Band Gospel Choir sarà protagonista questo pomeriggio alle 16 di un concerto in Piazza IV Novembre ad Ospedaletti. Un pomeriggio di energia, emozione e musica dal vivo con il coinvolgente sound del gospel. Voce, ritmo e passione in una cornice all’aperto per tutta la famiglia.

È tradizione che il giorno di Pasquetta, tempo permettendo, ci si dedichi alla classica gita fuori porta. Per questo motivo agli amanti delle attività all’aria aperta segnaliamo tre gite che anticipano questa giornata.



Oggi a Triora iniziano le escursioni guidate gratuite con servizio bus navetta, organizzate dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri in programma sino a settembre.

L’escursione di oggi inizierà da Triora: incamminandosi lungo una mulattiera che attraversa terrazzamenti adibiti a orto e tratti fra alberi di castagni, si giungerà a Loreto, piccolo agglomerato di case a strapiombo, sovrastate dal Santuario Nostra Signora di Loreto. Qui si potrà ammirare il moderno ponte, costruito intorno agli anni Sessanta. Proseguendo si attraverserà un bosco misto, impreziosito dalle fioriture primaverili, sino a giungere alla Chiesa di San Bernardino, piccola chiesa campestre posta su un poggio, da dove si gode di una splendida vista sulla valle: un piccolo scrigno che racchiude un ciclo di pregevoli affreschi risalenti al XV-XVI secolo. Da qui si farà nuovamente ritorno a Triora.

Equipaggiamento consigliato: scarponcini da trekking, bastoncini da trekking (facoltativi), pantaloni lunghi, abbigliamento comodo, giacca a vento o cerata, cappellino, crema solare, acqua almeno 1 litro e mezzo. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Info e prenotazioni: 391 1042608 (Antonella Piccone)

Per il ciclo di escursioni guidate gratuite ‘Sentieri di pietra’ alla scoperta di frazioni e dintorni di Villa Faraldi e Diano Arentino, l’appuntamento è per domenica 20 aprile dove si andrà alla scoperta della cima più alta del Golfo dianese, il Pizzo d’Evigno.

Il ritrovo è fissato alle 9.00 alla chiesa di San Bernardo, ad Evigno (frazione di Diano Arentino), dove si partirà su un sentiero impegnativo ma di grande fascino, tra boschi di roverella, antiche caselle e ricoveri dei pastori di un tempo, e poi tra praterie sempre più aperte frequentate da secoli per portare il bestiame al pascolo. Una volta sul crinale, dopo aver raggiunto la cima del Pizzo d’Evigno e goduto di una vista eccezionale sul mare e sulle Alpi Liguri e del vicino Piemonte, inizierà la lunga discesa sulla bellissima dorsale che domina il Mar Ligure. L'anello si chiuderà deviando sul nuovo sentiero ripristinato dal Comune di Diano Arentino e si tornerà così al punto di partenza attraverso un tratto immerso nel verde.

Equipaggiamento consigliato: scarpe o scarponcini da trekking, abbigliamento tecnico traspirante a strati, giacca a vento, cappello o bandana, buona scorta d’acqua (almeno 1,5 litri). Pranzo al sacco. Per informazioni e iscrizioni: 340 2440972 (Davide Fornaro).



Da Montalto ad Arzene è la proposta di un’escursione a anello di circa 6 ore alla scoperta di borghi e sentieri in val Carpasina. Da Montalto si scenderà verso il torrente fino al ponte dell’Isoletta, da qui si risalirà per ritrovare il torrente più avanti. Poi si affronterà l’ultima salita per arrivare fino alla frazione di Arzene per la pausa pranzo. Al temine si riprenderà un sentiero che si inoltra nel bosco, che permetterà di tanto in tanto di godere una fantastica vista panoramica sulla vallata. Arrivati poi su una cresta si scenderà fino all’azienda Castellarone e poi fino al Santuario della Madonna dell’Acquasanta, e da qui si ritornerà a Montalto. Il ritrovo è fissato alle 9 a Taggia presso la stazione FS oppure alle 9.30 a Montalto nella piazzetta all’ingresso del paese.

Equipaggiamento consigliato: scarponcini e calzettoni, giacca a vento, zaino con borraccia e pranzo al sacco. Info e prenotazioni: 327 0824866 (Marco Macchi)





