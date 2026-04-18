Elezioni amministrative 2026, è 'Avanti Bordighera' il nome della quinta lista

E' 'Avanti Bordighera' il nome della quinta lista nata nella città delle palme in vista delle prossime elezioni amministrative.

Ha preso, infatti, forma un nuovo progetto civico. "Presentiamo oggi il simbolo della lista, espressione di un gruppo di persone che sta lavorando insieme per costruire un’iniziativa nuova per la città" - dice Avanti Bordighera - "Il logo richiama alcuni degli elementi più rappresentativi del territorio: la palma, simbolo storico di Bordighera, il mare, uno dei beni più preziosi della città, e il delfino, emblema del Santuario Pelagos".

"Si tratta di una squadra composta da persone nuove, a larga trazione giovanile, unita dalla volontà di portare idee concrete ed un approccio diverso al rapporto tra amministrazione e cittadini" - sottolinea Avanti Bordighera - "Tra i temi sui quali il gruppo sta lavorando vi sono il turismo, la vivibilità della città, la valorizzazione del mare, il sostegno alle associazioni e la realizzazione di nuovi eventi in città. Nei prossimi giorni verranno presentati la squadra completa, il programma e i canali di comunicazione del progetto".