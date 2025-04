Processione del Venerdì Santo a Saint Laurent du Var, prima uscita all'estero per l’Ordine Templare Hugues de Payns di Dolceacqua (Foto e video)

Prima uscita all'estero per l’Ordine Templare Hugues de Payns di Dolceacqua. Ieri pomeriggio una delegazione ha preso parte alla processione del Venerdì Santo, sotto l'egida dell'Ordine dei Cavalieri di San Giovanni Battista, andata in scena, per la prima volta, a Saint Laurent du Var, in Francia.

Il corteo, accompagnato dai fedeli e dalle forze dell'ordine, è partito da Chemin du Dégoaï ed è giunto al Priorato di Saint Jean. Nel corso della celebrazione si è svolta anche la benedizione di Monsignor George de Saint Hirst, arcivescovo titolare di Saint John di Acri, ed è stata condivisa una lettura del Vangelo secondo Giovanni (18, 1-19, 42).

In questa particolare processione, accompagnata da canti e preghiere, un penitente, vestito con una tunica rossa e con una catena legata alle caviglie, ha portato la croce in memoria di Cristo assistito da un penitente vestito con una tunica bianca: "Micene". Durante il cammino sono state messe in scena tre cadute: la prima era una meditazione sulla debolezza umana e la forza della fede; la seconda una preghiera per coloro che soffrono e portano pesi mentre la terza era incentrata sulla contemplazione del sacrificio di Cristo.

Un momento di fede e di meditazione, in memoria del sacrificio di Cristo, che è giunto al termine al Priorato di San Giovanni dove si sono tenuti la deposizione della Croce, la lettura della Croce e della morte di Cristo, una preghiera finale e la benedizione. Infine, sono stati lavati i piedi al penitente vestito con la tunica rossa che si è così potuto togliere le catene. La processione si è conclusa con un ricevimento all'aperto.