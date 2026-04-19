Ospedaletti celebra Katherine Mansfield: emozioni e applausi per il reading di Laura Guglielmi

Un pomeriggio carico di suggestioni e partecipazione emotiva ha animato ieri la Sala eventi La Piccola di Ospedaletti, dove il ricordo della scrittrice Katherine Mansfield è diventato quasi palpabile, vivo, grazie al coinvolgente reading della scrittrice e giornalista Laura Guglielmi. Con una narrazione curata e intensa, una voce “vellutata, sicura, profonda”, la Guglielmi ha saputo trasportare il numeroso pubblico presente “nel mondo, nel sentire della grande scrittrice neozelandese”, facendo rivivere e immaginare il soggiorno della Mansfield proprio a Ospedaletti. Un racconto che, a tratti recitato, ha reso la figura dell’autrice “più vicina a noi, come presenza tra noi”.

L’evento, definito un recital unico nel suo genere, ha conquistato i presenti, che hanno manifestato il loro apprezzamento con numerosi e calorosi applausi. Il direttivo dell’Associazione Ars Longa ha espresso un sentito ringraziamento alla Guglielmi per aver regalato “un pomeriggio ricco di momenti intensi”. A impreziosire ulteriormente l’iniziativa sono state le dolci note del giovane musicista sanremese Samuele Sichetti, appena sedicenne, che ha eseguito alcuni brani classici con la sua chitarra, dimostrando talento e sensibilità artistica. Presenti anche le istituzioni locali, con il vice sindaco di Ospedaletti, Daniela Gozzi, e il consigliere Antonella D'Addazio, la cui partecipazione ha sottolineato l’importanza dell’evento per la comunità.

Grande soddisfazione è stata espressa dai membri dell’Associazione Ars Longa, che si dichiarano “particolarmente soddisfatti e felici di questo nuovo successo”, ringraziando anche il pubblico intervenuto, “molto coinvolto emotivamente da questo speciale evento culturale”.