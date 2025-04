Ventimiglia, Forza Italia presenta una mozione per istituire il garante degli anziani

Forza Italia presenta una mozione per istituire il garante degli anziani a Ventimiglia. Negli scorsi giorni, recependo una direttiva nazionale, è stata protocollata una mozione, con primi firmatari Franco Ventrella e Gabriele Amarella, per istituire la figura del garante degli anziani a Ventimiglia.

"Abbiamo presentato una mozione per istituire il Garante degli Anziani a Ventimiglia, una figura di riferimento che tuteli i diritti, la dignità e il benessere della popolazione anziana " - dichiara il capogruppo degli Azzurri Ventrella - "Un'iniziativa nata per dare voce a una parte fondamentale della nostra comunità, spesso silenziosa ma ricca di valori e storia. Ventimiglia vuole essere una città che si prende cura di tutti, senza lasciare indietro nessuno".

"Come Forza Italia portiamo all'attenzione del consiglio una proposta che ha un significato profondo non solo dal punto di vista amministrativo ma anche è soprattutto sul piano umano e civico" - dichiara il segretario di FI a Ventimiglia Gabriele Amarella - "Un progetto che mette al centro la dignità della persona in ogni fase della sua vita, simbolo di una comunità che non si gira dall'altra parte e che sa prendersi cura di chi è più fragile".