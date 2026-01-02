Ventimiglia Progressista attacca Forza Italia: "Posizione confessionale sull’aborto, tradisce laicità e diritti delle donne"

Ventimiglia Progressista critica duramente Forza Italia Ventimiglia per aver rilanciato sulla propria pagina ufficiale una dichiarazione del professor Pierfrancesco Musacchio in difesa della “Campana dei Bimbi non Nati”, definita dallo stesso Musacchio «un atto di amore e pietà cristiana verso le anime di bambini mai nati». Nel comunicato, il movimento accusa l’esponente azzurro di aver proposto una lettura «confessionale e ideologica» del tema dell’aborto, «mettendo in discussione il diritto delle donne all’autodeterminazione» e richiamando una visione religiosa «non compatibile con la laicità dello Stato».

Ventimiglia Progressista contesta in particolare le affermazioni di Musacchio secondo cui sull’aborto esisterebbero «due diritti confliggenti» – quello delle donne e quello «alla vita dei feti» – e che «con l’aborto si pone fine a una vita». Una posizione che, secondo il comunicato, non rifletterebbe l’impostazione della legislazione italiana ma una «precisa visione etica e religiosa», contribuendo a «colpevolizzare le donne per una scelta spesso già dolorosa».

La polemica, sottolinea Ventimiglia Progressista, non riguarderebbe solo la sfera personale dell’esponente di Forza Italia, ma assumerebbe un valore politico poiché le dichiarazioni sono state pubblicate sui canali ufficiali del partito locale, venendo di fatto «avallate dalla dirigenza cittadina». Da qui la contestazione alla coerenza del partito, che a livello nazionale richiama posizioni liberali mentre sul territorio «legittima messaggi che trasformano un diritto civile in una colpa morale».

Nel testo viene richiamata anche Marina Berlusconi, che in passato ha difeso pubblicamente il diritto delle donne all’interruzione volontaria di gravidanza, come elemento di contrasto interno alla stessa cultura politica di riferimento di Forza Italia. Ventimiglia Progressista conclude denunciando «la perdita di credibilità di un partito che si definisce liberale ma sostiene posizioni ispirate a una visione confessionale», ribadendo la necessità di difendere la laicità delle istituzioni e i diritti sanciti dalla legge italiana.