Cervo celebra il 25 aprile con le donne della Resistenza: nuovo appuntamento di “Cervo in blu d’inchiostro”

In occasione della Festa della Liberazione, Cervo ospita un nuovo appuntamento di “Cervo in blu d’inchiostro – al femminile”, il festival letterario ideato e curato da Francesca Rotta Gentile.

La sindaca Lina Cha sottolinea il valore dell’iniziativa: «È con grande soddisfazione che accogliamo questo nuovo appuntamento, uno spazio prezioso di incontro, riflessione e crescita culturale. Un sentito ringraziamento alle autrici Daniela Cassini e Gabriella Badano, a Lucia Jacona per l’intervista e ai giovani musicisti dell’Associazione San Giorgio Musica. L’evento si inserisce nelle celebrazioni del 25 aprile, offrendo un’importante occasione di approfondimento su una pagina fondamentale della nostra storia, riletta attraverso lo sguardo delle donne». L’incontro si terrà sabato 25 aprile alle ore 17.00, all’Oratorio di Santa Caterina. Protagoniste saranno le autrici Daniela Cassini e Gabriella Badano, intervistate da Lucia Jacona, dirigente scolastica dell’Istituto Colombo di Sanremo. Gli intermezzi musicali saranno affidati ai giovani talenti dell’Associazione San Giorgio Musica.

Il volume “Protagoniste. Storie di donne e Resistenza nel Ponente ligure” raccoglie testimonianze, documenti, fotografie e memorie familiari provenienti dall’Archivio dell’ISRECIM, restituendo voce alle figure femminili che hanno contribuito alla lotta partigiana nel Ponente ligure. Il libro ricostruisce la cosiddetta “Resistenza taciuta”, ovvero il ruolo delle donne nella lotta partigiana, a lungo rimasto ai margini del racconto pubblico. Dalle staffette alle infermiere, dalle ostetriche alle studentesse, dalle contadine alle intellettuali: un mosaico di vite che compongono un vero e proprio album di famiglia del Ponente ligure durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra le figure ricordate: Dora Kellner, ebrea tedesca rifugiata in Riviera; Lina Meiffret, Uliana Zanetta, Bianca Novaro, Vittoria Giobbia; Ida Rossi, infermiera; Maria Massa (Triora) e Maria Scotti (Pigna), ostetriche; la piccola Emilia Giacometti, che visse la Resistenza con gli occhi di una bambina

«Con questo libro – spiega Cassini – abbiamo voluto raccontare le molteplici forme della resistenza delle donne, attraverso memorie, diari, fotografie e documenti che restituiscono storie uniche e ancora attuali».

Daniela Cassini Già libraia, assessora alla Cultura e Turismo del Comune di Sanremo e vicepresidente della Fondazione Palazzo Ducale di Genova. Collabora con l’ISREC di Imperia e cura rassegne culturali dedicate a storia, memoria e letteratura. Coautrice di numerosi volumi sulla Resistenza e su Italo Calvino.

Gabriella Badano Insegnante, ricercatrice e coordinatrice di progetti con Università, Regione e Festival della Scienza. È stata assessora all’Ambiente del Comune di Imperia e membro del Consiglio del Parco Alpi Liguri. Studiosa di storia locale, ha tenuto conferenze e curato ricerche per il centenario della città di Imperia.